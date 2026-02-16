食楽web

●カードを引いて、あなたの2月後半の運勢を占おう！ 秘密の裏路地でひっそり鑑定をする占ねこ先生のタロット占い。占いを通して人生をより幸せに導きます。

まずは下のA、B、Cの3枚のカードから好きなカードを1枚選んでください。それがあなたの2月後半（2/16～2/28）の運勢カード。運気と恋愛運や仕事運、ラッキーアイテム＆ワードをもとに、日々のヒントにしてくださいね。

「終わりや始まりの春らしいカードがたくさんでました！それぞれのテーマやフェーズがありそうです」（占ねこ先生）

Aを選んだあなた「世界 正位置」

花咲く春の訪れにふさわしい、るんるん心躍ることがたくさんありそう。

あなたが今までこうなるといいな～って思ってきたこと、恋なのか、仕事なのか、学業なのか、人間関係なのか、なにかしらについて願ってきたことが叶います。

ただこれって、明後日の方向から急に来るようなミラクルではないのね。あなたが願って行動してきた「今まで」が大事。

今まで育ててきたその願いが実を結びます。さらにこの時期は実を結ぶだけじゃなくそれを収穫する、そしてなんと食べるとこまで来ちゃう。一番楽しいところ。しかもその実がちゃんと美味しい。そして願いじゃなくても今まで頑張ってきたことが実を結びます。

あなたが今まで願ってきたことはなんですか？

あるいは今まで頑張ってきたことはなんですか？

ちょっと思い出してみてほしいんです。

できたらノートに書き出して。

そしてそれにつながる最高の結末をその頑張りの先に書いてみてほしいんです。

そして、一個言っていいですか？

欲張っていいです。

だってそれだけの頑張りをしてきた、ってカードは言っています。

今回は全部いただいちゃいましょう。大いに、実りを、収穫を、そしてそれを食べるパーティーを楽しんじゃってください。そして、このカードが出たあなたはまもなく新たなフェーズに突入します。だからこそ、一度今までのあなたをノートに書き出してみると、次につながっていきます。

ただね、今は反省はいらない。ただただ、自分を褒めて楽しんじゃってください。

レッツパーティ、イェイ！

（仕事運）

いい結果が得られそう

（恋愛運）

片思いは叶う可能性大。今パートナーがいる人は結婚の話も出てきそう。探していた人はいい人との出会いもありそう。

【ラッキーフード／ラッキーアクション】

自分にご褒美しましょ

Bを選んだあなた「愚者 逆位置」

もっと力を抜いて、人生を楽しみましょう。

人生は自由だ、人はもっと自由になれる。

顔を上げて、太陽を見て、一歩踏み出すのです。

何も考えずにと、口で言うのはたやすいですよね。実際人として生活していくのにはお金もかかるし、人間関係もある。世間体だって気になりますよね。

でもカードは言っています「人は今起きていないことをあれこれ考えすぎている」と。「もっと今を生きて」と。

このカードが出たあなたは、新たな始まりがもう用意されています。だけどそれに出会えないのはあなたの、不安や常識が邪魔しているよう。人間って1日の思考の8割はネガティブなんだって。だからね、考えるのやめたらいいよ。自分が自由になるのを一番邪魔しているのは他でもないあなた。季節もよくなってきたし、外に出て深呼吸して散歩したり、自然に触れ合ってみて。自然はきっとあなたをネガティブな思考から切り離してくれる。そうして、不安な未来も過去の後悔も今のあなたから切り離しましょ。

このカードは愚者のカード。何も考えずバカになるくらいが、今のあなたにはちょうどいい。そして、愚者のカードを引いたあなたには無限の可能性があるってこと忘れないで。

（仕事運）

あれこれ考えすぎると何もできなくなっちゃう。肩の力をぬいて取り組んで。

（恋愛運）

ふざけてバカやって笑ってるくらいがちょうどいい。

【ラッキーフード／ラッキーアクション】

不安や心配で食べ物を選ばない

全てはJOYを基準に

Cを選んだあなた「戦車 逆位置」

ちょっと停滞気味かもしれません。目標は見えているんだけど、進まない。あるいは今まで信じていた目標がちょっとぼやけてくる人もいそう。

このカードを見ると某人気アニメの「猪突猛進、猪突猛進」っていう言葉がいつもよぎるんです。だけど今回はその猪突猛進が「あれ？、ちょっと進まない」ってなりそう。あの人気キャラはきっと疲れることなんてないんでしょうけど、みなさん、やっぱり人間です。ちょっと疲れている人もいそう。

このカードを引いた人、猪突猛進、頑張ってきたんだよね。それで、本当はまだ続けて頑張らなきゃいけない人なんだと思う。

時期柄、受験勉強を頑張ってきたり、年明けから目標に向かって頑張ってきたり。うん。ちょっと休もう。そんなこと言っても、まだ前に進まなきゃいけない。わかるよ。でもだからこそ、前にもっと進むために休もう。休むことを自分に許可するんだよ。そうしないと、なんのために頑張ってきたのかわからなくなってしまう。

頑張ることが目標じゃない。頑張ったその先にあるのが目標なの。頑張ることだけ見ていたら目標が見えなくなってしまう。だからこそちょっと休んで、目標が叶った自分をしっかり想像してニヤニヤして。充電できたら、もう一度進みましょ。今頑張っていることから離れて、1日しっかりお休みするのもおすすめですよ。

（仕事運）

一回立ち止まって、今いる場所を確認するのも大切。

（恋愛運）

喧嘩が多くなったら一度クールダウンして。ちょっと距離を置くのも◎。

募集中の人は他を見てみてもいいかも。

【ラッキーフード／ラッキーアクション】

お茶と甘いもので休憩を

休みをちゃんととる

※今年の上半期運勢も占おう！

・【保存版】占ねこが占う、2026年上半期あなたの運勢（1月・2月・3月・4月・5月・6月生まれ）

・【保存版】占ねこが占う、2026年上半期あなたの運勢（7月・8月・9月・10月・11月・12月生まれ）

●著者プロフィール

占（うら）ねこ

人生という道で本当に迷った人だけがたどり着く、秘密の裏路地でひっそり鑑定をする占ねこ。前世鑑定や数秘、タロットが得意。当たるだけではなく、占いを通して人生をより幸せに導く。占いは裏の顔なので完全にアンオフィシャル。