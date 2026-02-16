2026年での解散が決まっているExWHYZが、最後となる全国ツアー＜ExWHYZ LAST TOUR ‘DANCE YOUR DANCE’＞の開催を発表した。

ExWHYZメンバーの「いつか野外ワンマンをやってみたい」という夢を叶える形で、大阪城野外音楽堂で5月6日にスタート、これまでにExWHYZとして数々のライブを重ねてきた広島、新潟、名古屋、福岡、山形、高松、仙台、札幌を巡り、ファイナルは7月4日にZepp DiverCityにて開催され、ツアータイトルはグループ結成からのコンセプトである「DANCE YOUR DANCE」と同名となっている。またツアーとは別途解散公演の実施も予定しており、後日詳細がアナウンスされる。

合わせて、ティザームービー、歴代のアートワークを想起させるExWHYZらしいスタイリッシュなキーヴィジュアル、ツアーステイトメントが公開された。ステイトメントによると、新曲の準備も進めているとのこと。

公式ファンクラブ’xYZ’では、明日2月17日21時よりファンクラブ最速先行チケット販売がスタートする。

◆ ◆ ◆

■ExWHYZ LAST TOURステイトメント全文

Dance it (Y)our Way

最後のツアーが決まりました。

全国10都市を回ります。

各地に感謝を伝えに行くのは大前提です。

ただ、ExWHYZは3年しか活動していません。

正直、「集大成です、ありがとうございました!」と言うには、

しっくりきていないのも本音です。

だから。

最後まで進化と深化を届けにいきます。

新曲も作っています。

このツアーで、新たなアンセムが生まれるかもしれません。

それでも、これが最後のツアーです。

ツアータイトルは、結成から大切にしてきたコンセプトと同じ

「DANCE YOUR DANCE」。

ExWHYZの音楽とライブが、

確かに此処に存在したことを見届けてください。

そして、あなたの心に消せない傷を、少しだけ残したいと思っています。

あなたは、あなたのダンスを。

自由に楽しんでください。

◆ ◆ ◆

■＜ExWHYZ LAST TOUR ‘DANCE YOUR DANCE’＞

5月6日 (水祝) 大阪城音楽堂[大阪]

OPEN 16:30 / START 17:30 5月9日(土) 広島LIVE VANQUISH[広島]

OPEN 16:00 / START 17:00 5月17日(日) 新潟LOTS[新潟]

OPEN 16:00 / START 17:00 5月22日(金) 名古屋Electric Lady Land[愛知]

OPEN 18:00 / START 19:00 5月31日(日) 福岡DRUM Be-1[福岡]

OPEN 16:15 / START 17:00 6月6日(土) 山形ミュージック昭和SESSION[山形]

OPEN 16:15 / START 17:00 6月13日(土) 高松MONSTER[香川]

OPEN 16:15 / START 17:00 6月26日(金) 仙台darwin[宮城]

OPEN 18:15 / START 19:00 6月29日(月) 札幌cube garden[北海道]

OPEN 18:15 / START 19:00 7月4日(土) Zepp DiverCity[東京]

OPEN 16:00 / START 17:00 詳細：https://www.exwhyz.jp/news/detail/69149

■＜ExWHYZ REVENGE TOUR ‘Wide Open Again’＞ 2026年3月1日（日）HEAVEN’S ROCK さいたま新都心VJ-3[埼玉]

OPEN 16:15 / START 17:00 2026年3月8日（日）長野CLUB JUNK BOX[長野]

OPEN 16:15 / START 17:00 2026年3月21日（土）金沢RED SUN

OPEN 17:15 / START 18:00 詳細：https://www.exwhyz.jp/news/detail/64610

■＜ExWHYZ LIVE ‘GIVE YOU MY WORD’＞ 2026年 4月1日（水）恵比寿LIQUDROOM

OPEN 18:00 / START 19:00

詳細：https://www.exwhyz.jp/news/detail/64612

■3rdシングル「GIVE YOU MY WORD」

2026年4月1日（水）発売 CD購入：https://lnk.to/ExWHYZ_gymw_ec ▼収録内容

・CD収録曲※全形態共通

01_GIVE YOU MY WORD

02_未定 【初回生産限定盤】[CD+Blu-ray+PHOTOBOOK]

￥11,000（税込）品番：UPCH-89634 ・Blu-ray収録内容

_Live Movie

ExWHYZ 3rd Anniversary Special Live ‘Our Step→Future’

2025.08.02 LINE CUBE SHIBUYA

イマジン

xYZ

D.Y.D

Obsession

You & Me

WEEKEND

Universe

xANADU

BLAZE

ANSWER

Des Speeching

メトロノーム

FIRST STEP

Everything

NOT SORRY

Unknown Sense

フラチナサマー

Fleeting

Sweet & Sour

教えない

Shall We

ドラマ

Our Song

Wanna Dance

iD

STAY WITH Me

※初回生産限定盤のみ副音声 _ Document Movie

‘Our Step→Future’ [2025.08.02]

※初回生産限定盤のみ収録 【DVD盤】[CD+DVD]

￥\5,980（税込）品番：UPCH-80637 ・DVD収録内容

_Live Movie

ExWHYZ 3rd Anniversary Special Live ‘Our Step→Future’

2025.08.02 LINE CUBE SHIBUYA 【通常盤】[CD]

￥1,250（税込）品番：UPCH-80638