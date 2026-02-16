ExWHYZ、ラストツアー発表。初となる野外公演含む全国10都市で開催
2026年での解散が決まっているExWHYZが、最後となる全国ツアー＜ExWHYZ LAST TOUR ‘DANCE YOUR DANCE’＞の開催を発表した。
ExWHYZメンバーの「いつか野外ワンマンをやってみたい」という夢を叶える形で、大阪城野外音楽堂で5月6日にスタート、これまでにExWHYZとして数々のライブを重ねてきた広島、新潟、名古屋、福岡、山形、高松、仙台、札幌を巡り、ファイナルは7月4日にZepp DiverCityにて開催され、ツアータイトルはグループ結成からのコンセプトである「DANCE YOUR DANCE」と同名となっている。またツアーとは別途解散公演の実施も予定しており、後日詳細がアナウンスされる。
合わせて、ティザームービー、歴代のアートワークを想起させるExWHYZらしいスタイリッシュなキーヴィジュアル、ツアーステイトメントが公開された。ステイトメントによると、新曲の準備も進めているとのこと。
公式ファンクラブ’xYZ’では、明日2月17日21時よりファンクラブ最速先行チケット販売がスタートする。
■ExWHYZ LAST TOURステイトメント全文
Dance it (Y)our Way
最後のツアーが決まりました。
全国10都市を回ります。
各地に感謝を伝えに行くのは大前提です。
ただ、ExWHYZは3年しか活動していません。
正直、「集大成です、ありがとうございました!」と言うには、
しっくりきていないのも本音です。
だから。
最後まで進化と深化を届けにいきます。
新曲も作っています。
このツアーで、新たなアンセムが生まれるかもしれません。
それでも、これが最後のツアーです。
ツアータイトルは、結成から大切にしてきたコンセプトと同じ
「DANCE YOUR DANCE」。
ExWHYZの音楽とライブが、
確かに此処に存在したことを見届けてください。
そして、あなたの心に消せない傷を、少しだけ残したいと思っています。
あなたは、あなたのダンスを。
自由に楽しんでください。
■＜ExWHYZ LAST TOUR ‘DANCE YOUR DANCE’＞
5月6日 (水祝) 大阪城音楽堂[大阪]
OPEN 16:30 / START 17:30
5月9日(土) 広島LIVE VANQUISH[広島]
OPEN 16:00 / START 17:00
5月17日(日) 新潟LOTS[新潟]
OPEN 16:00 / START 17:00
5月22日(金) 名古屋Electric Lady Land[愛知]
OPEN 18:00 / START 19:00
5月31日(日) 福岡DRUM Be-1[福岡]
OPEN 16:15 / START 17:00
6月6日(土) 山形ミュージック昭和SESSION[山形]
OPEN 16:15 / START 17:00
6月13日(土) 高松MONSTER[香川]
OPEN 16:15 / START 17:00
6月26日(金) 仙台darwin[宮城]
OPEN 18:15 / START 19:00
6月29日(月) 札幌cube garden[北海道]
OPEN 18:15 / START 19:00
7月4日(土) Zepp DiverCity[東京]
OPEN 16:00 / START 17:00
■＜ExWHYZ REVENGE TOUR ‘Wide Open Again’＞
2026年3月1日（日）HEAVEN’S ROCK さいたま新都心VJ-3[埼玉]
OPEN 16:15 / START 17:00
2026年3月8日（日）長野CLUB JUNK BOX[長野]
OPEN 16:15 / START 17:00
2026年3月21日（土）金沢RED SUN
OPEN 17:15 / START 18:00
詳細：https://www.exwhyz.jp/news/detail/64610
■＜ExWHYZ LIVE ‘GIVE YOU MY WORD’＞
2026年 4月1日（水）恵比寿LIQUDROOM
OPEN 18:00 / START 19:00
詳細：https://www.exwhyz.jp/news/detail/64612
■3rdシングル「GIVE YOU MY WORD」
2026年4月1日（水）発売
CD購入：https://lnk.to/ExWHYZ_gymw_ec
▼収録内容
・CD収録曲※全形態共通
01_GIVE YOU MY WORD
02_未定
【初回生産限定盤】[CD+Blu-ray+PHOTOBOOK]
￥11,000（税込）品番：UPCH-89634
・Blu-ray収録内容
_Live Movie
ExWHYZ 3rd Anniversary Special Live ‘Our Step→Future’
2025.08.02 LINE CUBE SHIBUYA
イマジン
xYZ
D.Y.D
Obsession
You & Me
WEEKEND
Universe
xANADU
BLAZE
ANSWER
Des Speeching
メトロノーム
FIRST STEP
Everything
NOT SORRY
Unknown Sense
フラチナサマー
Fleeting
Sweet & Sour
教えない
Shall We
ドラマ
Our Song
Wanna Dance
iD
STAY WITH Me
※初回生産限定盤のみ副音声
_ Document Movie
‘Our Step→Future’ [2025.08.02]
※初回生産限定盤のみ収録
【DVD盤】[CD+DVD]
￥\5,980（税込）品番：UPCH-80637
・DVD収録内容
_Live Movie
ExWHYZ 3rd Anniversary Special Live ‘Our Step→Future’
2025.08.02 LINE CUBE SHIBUYA
【通常盤】[CD]
￥1,250（税込）品番：UPCH-80638
