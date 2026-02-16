【セブン-イレブンと猫】三毛猫や肉球、しっぽ…猫の愛らしいパーツをモチーフにした6商品を販売

コンビニチェーンの「セブン-イレブン」は、2月22日の「猫の日」に合わせて、「にゃんこ発見！」と題した猫をモチーフとした商品を、2026年2月16日（月）から順次発売している。

「にゃんこ発見！」では、猫の愛らしいパーツをモチーフにした商品（パン・スイーツ・アイス）を全6種販売する。2色のクリームで三毛猫の毛並みを表現した「三毛猫もちもちクレープ」や、しま模様が目を引く「ねこのしっぽみたいなぱん」など、どれも仕掛けが満載の商品ばかり。

また、セブン‐イレブンアプリ会員限定で、「チャーミーキティ」をはじめとする株式会社サンリオの全5キャラクターのオリジナルグッズが抽選で当たる「サンリオキャラクターズ にゃんにゃんキャンペーン」も開催する。2026年2月16日（月）〜22日（日）の7日間限定。

〈商品一覧〉

■三毛猫もちもちクレープ

3種類のクリームで三毛猫模様を模した、かわいらしい見た目のクレープ。オリジナルブレンド粉を使用したもちもち食感のクレープ生地は、くちどけの良さが特長。

価格：277円（税込299.16円）

販売期間：2月16日（月）〜22日（日）

販売エリア：全国

■にゃんパフェ

見た目も食感も楽しめる一品。甘いカフェオレムースに、コーヒー寒天、ミルクムース、カフェオレホイップを重ね、ピンク色の肉球をイメージした団子とミルクあんホイップ大福をトッピングした。

価格：362円（税込390.96円）

販売期間：2月16日（月）〜22日（日）

販売エリア：沖縄県除く全国

■にゃまどら ミルクキャラメル

ふんわりとしたどら焼生地を猫型に型抜いた商品。中にはキャラメルホイップとソース、ザクザクのカラメルチップをサンドしている。

価格：222円（税込239.76円）

販売期間：2月16日（月）〜22日（日）

販売エリア：沖縄県除く全国

■ねこのしっぽみたいなぱん

細長いフォルムとしま模様、先端までコーティングされたチョコレートが特長。猫のしっぽを連想させる遊び心あふれる菓子パン。

価格：208円（税込224.64円）

発売日：2月17日（火）〜順次

販売エリア：全国

■ねこも目がにゃい ツニャのパン

猫の丸い瞳を連想させるユニークなネーミングの惣菜パン。具材は猫の大好物であるツナを採用している。

価格：188円（税込203.04円）

発売日：2月17日（火）〜順次

販売エリア：全国

■セブンプレミアム ホワイトチョコ大好きな白くま（特別仕様で登場！）

猫の日にちなみ、肉球をモチーフとした特別感のある見た目が魅力。ピンクの肉球部分は苺風味のホワイトチョコアイス、白い部分はハート型マシュマロとホワイトチョコ風わらびもち。

価格：368円（税込397.44円）

発売日：2月10日（火）〜順次 ※こちらの商品は10日から販売

販売エリア：全国

メーカー：セリア・ロイル

※数量限定

※店舗によって価格が異なる場合がある

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もある

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がある

※画像はイメージ

〈担当者コメント〉

今年も、猫好きの皆様に新しいかわいさをお届けして癒やされていただきたいという想いから、昨年とはまた違った新しいに商品をご用意しました。また、価格にまで「ニャンニャンニャン」や「ニクキュー（肉球）」と猫らしさを取り入れるなど遊び心をくすぐる仕様になっていますので、商品とあわせてぜひお楽しみください！

〈「キャットフードドライブ〜保護猫たちにごはんを贈ろう〜」を初めて実施〉

セブン-イレブンでは、季節や時期に応じて、利用者の生活に寄り添った商品を展開する一方で、「もったいない」を「ありがとう」へつなげる取り組みとして「フードドライブ活動」を行っている。「フードドライブ活動」とは、利用者や従業員から集めた「余剰食品」を地域の支援団体等に寄付し、必要としている人たちのもとへ届けることで、食品ロス削減と地域支援を同時に目指す活動だ。

今回は、猫の日に合わせ、利用者の家庭の未使用キャットフード等を店舗で回収し、支援団体を通じて必要としている人たちへ届ける「キャットフードドライブ活動」を初めて実施する。この取り組みは、セブン‐イレブン松戸常盤平駅前店にて実施し、店内に専用の回収ボックスを設置。実施期間（設置期間や回収目安等）は、2月下旬から半年間を予定している。回収したものは、支援団体を通じて保護猫活動に活用されるという。