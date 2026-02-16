ÌÜ¹õÏ¡¤Î¥Ð¥¥Ð¥Ê¢¶Ú¡õ¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤¸ª¤ÈÏÓ¤¢¤é¤ï¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡ª¥¯ー¥ë¤«¤é¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Þ¤Ç¿¶¤ìÉý¸÷¤ë²áµî¥«¥Ðー¤Ë¡ÖÁ´Éô¹¥¤¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡×
2·î16Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿Snow Man¤ÎÌÜ¹õÏ¡¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¡¢»¨»ï´ØÏ¢¤Î¸ø¼°SNS¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÉ½»æ¥«¥Ã¥È¤òÂ³¡¹¤È¸ø³«¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÌÜ¹õÏ¡¤Î²áµî¥«¥Ðー¤Þ¤È¤á¡¿ÌÜ¹õÏ¡¡õº´µ×´ÖÂç²ð¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¢£ÌÜ¹õÏ¡¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤·¡¢²áµî¥«¥Ðー¤ò°ìµó¾Ò²ð
»¨»ï¤ÎFujisan.co.jp¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡¢¡ÖËèÇ¯Â¿¤¯¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤òÌ¥Î»¤¹¤ëÌÜ¹õ¤µ¤ó¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÉ½»æ¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÅê¹Æ¡£¥âー¥É¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç±Ô¤¤»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤¿¥«¥Ðー¡¢¥Ç¥Ë¥à¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¥Ø¥ë¥·ー¤Ê¿§µ¤¤òÉº¤ï¤»¤¿°ìºý¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¸÷¤ÎÃæ¤Ç½À¤é¤«¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿É½»æ¤Ê¤É¡¢¿¶¤ìÉýË¤«¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¤½¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ°õ¾Ý¤Å¤±¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢HMV&BOOKS¸ø¼°X¤â¡Ö2·î16Æü¤Ï #ÌÜ¹õÏ¡ ¤µ¤ó¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü Happy Birthday ¤á¤á¡×¤È½ËÊ¡¡£ÀöÎý¤µ¤ì¤¿²£´é¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥á¥¬¥Í»Ñ¤ÎÃÎÅª¤Ê¥«¥Ã¥È¡¢¼«Á³ÂÎ¤ÊÉ½¾ð¤Ê¤É¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥«¥Ðー¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤á¤áÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¤É¤Î¤á¤á¤âÁÇÅ¨¡×¡ÖÁ´Éô¹¥¤¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡×¡ÖÏ¡¤µ¤ó¤ÎÊ¢¶Ú¤ÎÇË²õÎÏÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¡Ö¿§µ¤¥À¥ÀÏ³¤ì¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¡¢Èþ¤·¤¤¤Î»ý¤Á¼ç¡×¡ÖÎÉ¤¹¤®¤Æµã¤¤½¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢½ËÊ¡¥àー¥É¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£