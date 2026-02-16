±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¹ñÆâ¶½¼ý200²¯±ß¤òÆÍÇË¡¡¸ø³«255Æü´Ö¤ÇÃ£À®¡¡¡Ø¥Ï¥¦¥ë¤ÎÆ°¤¯¾ë¡ÙÄ¶¤¨
±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Î¹ñÆâ¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬200²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤ò16Æü¡¢ÇÛµë²ñ¼Ò¤ÎÅìÊõ¤¬È¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2·î15Æü¤Þ¤Ç¤Î¸ø³«255Æü´Ö¤Ç¡¢´ÑµÒÆ°°÷¿ô¤Ï1415Ëü2409¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï200²¯851Ëü9000±ß¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÎòÂå¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê¶½¹ÔÄÌ¿®¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥Ï¥¦¥ë¤ÎÆ°¤¯¾ë¡Ù¡Ê2004Ç¯¡¦196²¯±ß¡Ë¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤òÄ¶¤¨¡¢¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤È¸¼Ô¤ÎÀÐ¡Ù¡Ê2001Ç¯¡¦203²¯±ß¡Ë¤Ë¼¡¤°Âè10°Ì¤ÎÀ®ÀÓ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ÏµÈÂôÎ¼¤µ¤ó¼ç±é¡¢²£ÉÍÎ®À±¤µ¤ó¶¦±é¤Î²ÎÉñ´ì¤ÎÀ¤³¦¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¡£¤¹¤Ç¤ËÎòÂå¶½¹Ô¼ýÆþ¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇË®²è¼Â¼Ì¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤ÎµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¶½¹ÔÄÌ¿®¼ÒÄ´¤Ù¡ËÀè·î¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î±Ç²è¾Þ¡ØÂè98²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡Ù¤Ç¡¢ÆüËÜ±Ç²è¤Ç½é¤È¤Ê¤ë¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¡õ¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¡£¸ø³«¤«¤é8¤«·î°Ê¾å¤¿¤Ã¤¿º£¤âÏÃÂê¤¬Â³¤¡¢¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£