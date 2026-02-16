¡Ú¥Õ¥¡¥ß¥Þ¡Û¡Ö¶Ë»Ý¹õÆÚ¤Þ¤ó ¥Ô¥ê¿ÉÌ£Á¹¡×¿·È¯Çä¡¡¥¬¥Ä¥Ã¤È¤ä¤ß¤Ä¤¡È»ê¶Ë¤Î°ìÉÊ¡É
¡¡¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤¬¡¢Ãæ²Ú¤Þ¤ó¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·¾¦ÉÊ¡Ö¶Ë»Ý¡Ê¤¦¤Þ¡Ë¹õÆÚ¤Þ¤ó ¥Ô¥ê¿ÉÌ£Á¹¡Ê¤ß¤½¡Ë¡×¤ò2·î17Æü¤Ë¿·È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤¦¤ï¡Ä¥¬¥Ã¥Ä¥ê¡ª¡¡¥³¥Á¥é¤¬¡Ö¶Ë»Ý¹õÆÚ¤Þ¤ó ¥Ô¥ê¿ÉÌ£Á¹¡×¤Î¡ÈÃæ¿È¡É¤Ç¤¹¡ª¡¡¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡ª¡ª
¡¡Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢2019Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢Îß·×ÈÎÇä¿ô8000Ëü¿©¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ö¶Ë»Ý ¹õÆÚ¤Þ¤ó¡×¤Î¿·¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¡¶ñºà¤Ï¡¢¡Ö¶Ë»Ý ¹õÆÚ¤Þ¤ó¡×¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ç¤¢¤ë¡¢¹ñ»º¤Î¹õÆÚ¤È¥¿¥Þ¥Í¥®¤ò100¡ó»ÈÍÑ¡£¤â¤Ã¤Á¤êÃÆÎÏ¤Î¤¢¤ëÀ¸ÃÏ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¶ñºà¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ï¤ß¤½¡¢Åâ¿É»Ò¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡¢¥·¥ç¥¦¥¬¤Ê¤É¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¡ÖÆÃÀ½¥Ô¥ê¿ÉÌ£Á¹¤À¤ì¡×¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹õÆÚ¤È¥¿¥Þ¥Í¥®¤Ë¤â¡ÖÆÃÀ½¥Ô¥ê¿ÉÌ£Á¹¤À¤ì¡×¤ÈÅâ¿É»Ò¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢¿©¤Ù¿Ê¤á¤ë¤È¤¸¤ï¤¸¤ï¿É¤µ¤¬ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¯¤ë°ìÉÊ¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡Ö½ÅÎÌ¡¢¿©´¶¡¢ÁÇºà¡¢À¸ÃÏ¤ÈÁ´¤Æ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡¢¥¬¥Ä¥Ã¤È¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ë¡È»ê¶Ë¤Î°ìÉÊ¡É¤ò¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¡¢¤´¾ÞÌ£¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Á³Ê¤Ï240±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡£Á´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£