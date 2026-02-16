MEGUMI¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤·¤ÆNetflix¤ÈÆÈÀê·ÀÌó¡¡¡È¶Ú½ñ¤¤Î¤Ê¤¤Êª¸ì¡É¤òÊ£¿ôÀ½ºî¤Ø
¡¡Netflix¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ÎMEGUMI¤ÈÆÈÀê·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢Ê£¿ôÇ¯¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¿·ºî¤Î¥¢¥ó¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥Ã¥É¡Ê¡È¶Ú½ñ¤¤Î¤Ê¤¤Êª¸ì¡É¡ËºîÉÊ¤òÊ£¿ôÀ©ºî¤·¡¢ÆÈÀêÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§¼Â¼ÌÈÇ¡ØONE PIECE¡Ù¥·ー¥º¥ó2ËÜÍ½¹ð¸ø³«¡¡¥¤¥Ë¥ã¥¡¦¥´¥É¥¤¡¢¿·ÅÄ¿¿·õÍ¤¤é¤ÎÍèÆü¤â·èÄê
¡¡MEGUMI¤¬½é¤á¤Æ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤¿¥¢¥ó¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥Ã¥ÉºîÉÊ¡Ø¥é¥ô¾åÅù¡Ù¡Ê2025Ç¯¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¡Ö¥ä¥ó¥ー¡×¤È¡ÖÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡×¤È¤¤¤¦°Û¿§¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò´ë²è¤·¤¿¥·¥êー¥º¤Ç¡¢ÇÛ¿®Ä¾¸å¥°¥íー¥Ð¥ë½µ´ÖTOP10¡ÊÈó±Ñ¸ì¥·¥êー¥º¡Ë½éÅÐ¾ì8°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£ÆüËÜÈ¯¥¢¥ó¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥Ã¥ÉºîÉÊ¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ´Ú¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëNetflix½µ´ÖTOP10¡Ê¥·¥êー¥º¡ËÆþ¤ê¤¹¤ë¤Ê¤ÉµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëNetflix½µ´ÖTOP10¡Ê¥·¥êー¥º¡Ë¤Ç¡¢4½µ´ÖÏ¢Â³¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î·ÀÌóÄù·ë¤ËºÝ¤·¤ÆMEGUMI¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢Netflix¤µ¤ó¤«¤é¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ø¥é¥ô¾åÅù¡Ù¤òÀ©ºî¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿³§¤ÎËÜ²»¤ä¾×Æ°¡¢¤½¤·¤ÆÀ¸¤Î½Ö´Ö¤Ë¿¨¤ì¡¢¤½¤ì¤³¤½¤¬¿Í¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ê¤Î¤À¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Àµ²ò¤¬Ìµ¤¤»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê´¶¾ð¤äÍÉ¤ìÆ°¤¯¿´¤ÎÆ°¤¤òÃúÇ«¤Ë¤¹¤¯¤¤¾å¤²¡¢¤½¤ÎÂº¤µ¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡× ¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Netflix¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉôÌç¥Ð¥¤¥¹¡¦¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤ÎºäËÜÏÂÎ´¤ÏËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖMEGUMI¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¢¥ó¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥Ã¥ÉºîÉÊ¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹Âè°ìºîÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤Î»×¤¤¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤À¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âºÇÂ®¤È¤Ê¤ë¥·ー¥º¥ó2¤ÎÀ©ºî·èÄê¤Ë»ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Î¥¢¥ó¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥Ã¥ÉºîÉÊ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤·¤Æ¤ÎÀìÂ°·ÀÌóÄù·ë¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£MEGUMI¤µ¤ó¤¬ÀÚ¤ê¼è¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î»ëÅÀ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤Þ¤À¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥Èー¥êー¤òÈ¯¸«¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤òÌ¥Î»¤¹¤ë°µÅÝÅª¤ÊºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µーMEGUMI¤Ë¤è¤ëNetflix¤Î¥¢¥ó¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥Ã¥ÉºîÉÊ¤Ï¡¢Ê£¿ôËÜÊÂ¹Ô¤·¤Æ´ë²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û¡¦MEGUMI¡Ê¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡Ë
¤³¤ÎÅÙ¡¢Netflix¤µ¤ó¤«¤é¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡Ø¥é¥ô¾åÅù¡Ù¤òÀ©ºî¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿³§¤ÎËÜ²»¤ä¾×Æ°¡¢¤½¤·¤ÆÀ¸¤Î½Ö´Ö¤Ë¿¨¤ì¡¢¤½¤ì¤³¤½¤¬¿Í¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ê¤Î¤À¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬»ëÄ°¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¿´¤òÆÍ¤Æ°¤«¤¹¡¢Âç¤¤ÊÎÏ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£Àµ²ò¤¬Ìµ¤¤»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê´¶¾ð¤äÍÉ¤ìÆ°¤¯¿´¤ÎÆ°¤¤òÃúÇ«¤Ë¤¹¤¯¤¤¾å¤²¡¢¤½¤ÎÂº¤µ¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¥¢¥ó¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥Ã¥ÉºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¤½¤Î½Ö´Ö¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Àº°ìÇÕ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ºäËÜÏÂÎ´¡ÊNetflix¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉôÌç¥Ð¥¤¥¹¡¦¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¡Ë
¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤òºî¤ê½Ð¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î´¶¾ð¤ò¶¯¤¯ÆÍ¤Æ°¤«¤¹¤³¤È¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢»ä¤¿¤ÁNetflix¤¬Æü¡¹ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ø¥é¥ô¾åÅù¡Ù¤Î¥é¥Ã¥·¥å±ÇÁü¤òÇÒ¸«¤·¤¿»þ¡¢MEGUMI¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¢¥ó¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥Ã¥ÉºîÉÊ¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹Âè°ìºîÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤Î»×¤¤¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤À¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âºÇÂ®¤È¤Ê¤ë¥·ー¥º¥ó2¤ÎÀ©ºî·èÄê¤Ë»ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Î¥¢¥ó¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥Ã¥ÉºîÉÊ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤·¤Æ¤ÎÀìÂ°·ÀÌóÄù·ë¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢MEGUMI¤µ¤ó¤¬ÀÚ¤ê¼è¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î»ëÅÀ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤Þ¤À¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥Èー¥êー¤òÈ¯¸«¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤òÌ¥Î»¤¹¤ë°µÅÝÅª¤ÊºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É±Ç²èÉô¡Ë