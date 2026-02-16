J£³ÀªÁê¼ê¤Ë¶ìÀï¡£¡Ö¤³¤Î¸½¾õ¡© ¸À¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¥¸¥å¥Ó¥íÀîÅç±Ê»Ì¤Îµ¶¤é¤¶¤ëËÜ²»¡Ö¸·¤·¤µ¤¬°é¤Þ¤ì¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
¡¡2020Ç¯ÂåÆÍÆþ¸å¡¢J£±¤ÈJ£²¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Æ¤¤¤ëÌ¾Ìç¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¡£25Ç¯¤âJ£±¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Þ¤ÇÃ©¤êÃå¤¤Ê¤¬¤é¡¢½à·è¾¡¤ÇÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤ËÇÔÂà¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎJ£²¡¦J£³É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤«¤é»Ö³ÀÎÉ´ÆÆÄÂÎÀ©¤Ø°Ü¹Ô¤·¡¢²Æ³«Ëë¤Î26-27¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÎJ£±ºÆ¾º³Ê¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢£²·î£·Æü¤Î³«Ëë¡¦ACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥íÀï¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¶ìÀï¡£¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç90Ê¬¤ò½ª¤¨¡¢²¿¤È¤«PKÀï¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢J£³¥¯¥é¥Ö¤òÁê¼ê¤Ë¹¶·â¤Î·Á¤ò¸«½Ð¤»¤º¡¢¤ä¤äÉÔ°Â¤ÊËë³«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤³¤«¤é£±½µ´Ö¡¢½¤Àµ¤ò¿Þ¤ê¡¢·Þ¤¨¤¿15Æü¤ÎFC´ôÉìÀï¡£Èà¤é¤âJ£³¤À¤¬¡¢¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¡¢³«ËëÀï¤Ç¤Ï¡¢ËêÌîÃÒ¾Ï¿·´ÆÆÄ¤Î½é¿Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ£»ÞMYFC¤ò£²¡Ý£°¤Ç·âÇË¤·¡¢Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÈØÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆñÅ¨°Ê³°¤Î²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ö³À´ÆÆÄ¤ÏÁ°²ó¤«¤é¥¹¥¿¥á¥ó¤ò£´ËçÂØ¤¨¡£¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿»þ¤ÎÈëÂ¢¤Ã»Ò¤Ç¤¢¤ëÁêÅÄÍ¦¼ù¤ò¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÈ´Å§¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹¶·â¿Ø¤Î³èÀ²½¤ò¿Þ¤í¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢Á°È¾¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥ß¥É¥ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Þ¤Ç¤Ï¿¯Æþ¤Ç¤¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤éÀè¤ò¤É¤¦Êø¤¹¤«¤¬²ÝÂê¡×¤È»Ø´ø´±¤ÏÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢Á°Àþ¤Î°µÎÏ¤ò¼¨¤»¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢Á°È¾¤Î45Ê¬¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¸åÈ¾¤«¤é¤Ï¥°¥¹¥¿¥Ü¡¦¥·¥ë¥Ð¤äÅÏîµ¤ê¤ç¤¦¤é»ý¤Á¶ð¤ò¼¡¡¹¤ÈÅêÆþ¡£¹¶·â¤Î¥®¥¢¤ò¾å¤²¤è¤¦¤È»î¤ß¤¿¤¬¡¢µÕ¤Ë´ôÉì¤Ë£²ÅÀ¤ò¿©¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡61Ê¬¤Î£±¼ºÅÀÌÜ¤Ï°æ¾åÄ¬²»¡¢67Ê¬¤Î£²¼ºÅÀÌÜ¤ÏÀî粼°ìµ±¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÁê¼ê¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬È¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£µåºÝ¤ä¶¯ÅÙ¤ò½Å»ë¤¹¤ë»Ö³À´ÆÆÄ¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Îº´Æ£Î¿²æ¤¬£±ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð£±¡Ý£²¤ÎÇÔÀï¡£J£³Àª¤È¤Î³«Ëë£²»î¹ç¤Ç¾¡ÅÀ£²¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ï¡¢J£±¤òÌÜ¤¶¤¹¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤Ï¸·¤·¤¤¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¤³¤Î¸½¾õ¡© ¸À¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¿·¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢²¿¤«¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡£º£Æü¤Ï¼éÈ÷¤Î¤È¤³¤í¤Ç¡¢µåºÝ¤ÇÉé¤±¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Áê¼ê¤Ë´ÊÃ±¤ËÊø¤µ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¥Ù¡¼¥¹¤ÎÉôÊ¬¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡»î¹ç¸å¡¢¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÀîÅç±Ê»Ì¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡2024Ç¯¤ÎÈØÅÄ²ÃÆþ¸å¡¢Èà¤Ï¾ï¤Ë¹â¤¤´ð½à¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤¬À®Ä¹¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤òÄÏ¤ßÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬µ¶¤é¤¶¤ëËÜ²»¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö£²Ç¯Á°¤ÎJ£±³«ËëÀï¤Ç¿À¸Í¤ÈÀï¤Ã¤¿»þ¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬´¶¤¸¤¿¤Ï¤º¡£¤½¤³¤«¤éJ£²¤ËÍî¤Á¤Æ¡¢ºòÇ¯¤â¾å¤¬¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤Ã¤¿»þ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬À®Ä¹¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤¦¤È¤â¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¼þ¤ê¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ËÍ¤Ï²þ¤á¤Æ¤½¤¦´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢À¤³¦¤òÃÎ¤ëÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï¸·¤·¤¤É½¾ð¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ÀîÅç¤¬»ØÅ¦¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÈØÅÄ¤ÏµåºÝ¤ÇÉé¤±¤¿¤ê¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬ÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡£ÃúÇ«¤Ë¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤·¤Ê¤¬¤é¹¶¤á¤è¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¹â¤¤Ê¬¡¢Áê¼ê¤Î¥×¥ì¥¹¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤ê¤¬¤Á¤Ê¤Î¤â³Î¤«¤À¤¬¡¢¶ÉÌÌ¤Î¥Ð¥È¥ë¤ÇÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¾¡Íø¤Î³ÎÎ¨¤Ï¼«¤º¤ÈÄã²¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ö»Ö³À¤µ¤ó¤â¡¢º£Æü¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡ØµåºÝ¤ä´ó¤»¤¬°ìÈÖÂç»ö¤À¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç½Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬°ìÈÖÍý²ò¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤³¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤âºòÇ¯¤È¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢42ºÐ¤Î¼é¸î¿À¤Ïº£°ìÅÙ¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ò°ú¤Äù¤á¤ë³Ð¸ç¤À¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤ÐÀîÅç¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢13Æü¤ÎV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºêÀï¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÀ¨¤Þ¤¸¤¤¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤ò¸«¤»¤¿¿À¸Í¤Î¤è¤¦¤ÊÀï¤¤¤Ö¤ê¤À¡£
