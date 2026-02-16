前橋育英、中大を経て2025年ドラフト4位で入団

ルーキーが存在感を見せた。巨人の皆川岳飛外野手が15日、広島との練習試合に「2番・右翼」で先発出場。3四球を選ぶ卓越した選球眼を見せただけでなく、守備では圧倒的なレーザービームを披露した。「レギュラー確定」「新人王ある？」とジャイアンツファンは大興奮している。

皆川は初回の第1打席で四球で出塁すると、3回2死の第2打席は2ストライクに追い込まれながらも四球を選び取った。さらに7回も四球。無安打に終わったが3出塁して2番打者の役割を果たした。何より素晴らしかったのが、7回の守備だった。

巨人はこのイニング、石川達也投手が久保修外野手の頭部に144キロをぶつけて危険球退場処分になった。無死満塁のピンチで平川蓮外野手に右前に運ばれ、勝ち越された。そのまま二塁走者もホームに狙ったが、皆川から矢のような返球がホームまで一直線に届き、そのまま憤死に。場内はどよめきが起きた。

攻守に躍動した22歳にファンも喝采だ。「開幕センターありそう」「亀井さん彷彿とさせる強肩」「かなり期待できる！」「皆川、マジでいい」「これは巨人の希望」「攻守共に素晴らしくて嬉しい」など大絶賛。前橋育英高を経て中大に進学。4度のベストナインを獲得し、昨年のドラフトでは4位で指名された。即戦力ルーキーの活躍に期待したい。（Full-Count編集部）