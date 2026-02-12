◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スノーボード（１５日・リビーニョ・スノーパーク）

【リビーニョ（イタリア）１５日＝宮下京香】スノーボード女子スロープスタイル（ＳＳ）予選が行われ、ビッグエア（ＢＡ）との「２冠」を目指す村瀬心椛（ここも、ＴＯＫＩＯインカラミ）は２位で順当に決勝進出を決めた。岩渕麗楽（バートン）は４位、深田茉莉（ヤマゼン）は７位で通過。鈴木萌々（キララクエスト）は１８位で敗退した。

村瀬は９日のビッグエアではスノボ女子初の金メダルを獲得。「現実じゃないんかってくらい、夢見てるんじゃないかってくらい、ものすごくうれしくて…」と笑顔を見せ、金メダルの瞬間は「最高でした」と爽快に振り返っていた。ＳＳとの「２冠」へ、勢いそのまま向かう。

◇村瀬 心椛（むらせ・ここも）

▽生まれとサイズ ２００４年１１月７日、岐阜市生まれ。２１歳。１５３センチ。

▽競技歴と学歴 ４歳でスノーボードを始め、小学４年時の１５年にプロ転向。小学６年時にバッグサイド（ＢＳ）１０８０（３回転技）を決め、注目を集める。１３歳だった１８年冬季Ｘゲーム、ビッグエア（ＢＡ）を大会最年少（当時）で優勝。同年の世界ジュニア選手権スロープスタイル（ＳＳ）とＢＡで２冠。初出場した２２年北京五輪のＢＡで日本女子の冬季五輪での史上最年少１７歳で銅。２５年世界選手権ＢＡ金、ＳＳ銀。岐阜第一高卒。

▽女子初の大技 １８年１月に冬季ＸゲームでＢＳダブルコーク（Ｃ）１２６０（縦に２回転、横に３回転半技）を大会で初成功。２３年９月にＢＳトリプルＣ１４４０（縦に３回転、横に４回転）を大会で初成功。２５年１１月にＢＳトリプルＣ１６２０（縦に３回転、横に４回転半）を練習で初成功。

▽家族構成 両親とプロスノーボーダーの妹・由徠（１９）