大谷翔平から“神対応”「認知されてる」 遠目から呼びかけ…真相不明もSNSで綴った喜び
大谷翔平の“そっくりさん”が呼びかけ…反応に「認識してくれてますね」
“そっくりさん”からの呼びかけに、思わず反応した。ドジャースの大谷翔平投手は14日（日本時間15日）、米アリゾナ州グレンデールで実戦形式の打撃練習「ライブBP」などを行った。練習から引き上げる際、ものまねタレントからの「大谷さん！」の声かけに反応するシーンがあった。
声の主は“そっくりさん”として活動する大谷似翔平こと井手口佳暉さん。自身のインスタグラムのストーリー機能に映像を投稿し「大谷さんは僕の呼びかけに反応して、手を上げてくれた気はしてるので超ハッピー」と綴った。
この投稿を見たファンは「大谷似さんおめでとうございます」「いいなー！ 認知されてるじゃないですか？」「爆笑した」「ワァァァオ！」「緊張が伝わってきますね」「キャーすごい」「ヨシキさんのこと、認識してくれてますね。いいなぁ」「すごーい！ 羨ましい」などの反応を見せた。
井手口さんは“そっくりさん”としてロサンゼルスや日本各地で活動するタレント。今回はキャンプ地にまで足を運び、大谷本人の反応を求めていた。（Full-Count編集部）