大谷翔平の“そっくりさん”が呼びかけ…反応に「認識してくれてますね」

“そっくりさん”からの呼びかけに、思わず反応した。ドジャースの大谷翔平投手は14日（日本時間15日）、米アリゾナ州グレンデールで実戦形式の打撃練習「ライブBP」などを行った。練習から引き上げる際、ものまねタレントからの「大谷さん！」の声かけに反応するシーンがあった。

声の主は“そっくりさん”として活動する大谷似翔平こと井手口佳暉さん。自身のインスタグラムのストーリー機能に映像を投稿し「大谷さんは僕の呼びかけに反応して、手を上げてくれた気はしてるので超ハッピー」と綴った。

この投稿を見たファンは「大谷似さんおめでとうございます」「いいなー！ 認知されてるじゃないですか？」「爆笑した」「ワァァァオ！」「緊張が伝わってきますね」「キャーすごい」「ヨシキさんのこと、認識してくれてますね。いいなぁ」「すごーい！ 羨ましい」などの反応を見せた。

井手口さんは“そっくりさん”としてロサンゼルスや日本各地で活動するタレント。今回はキャンプ地にまで足を運び、大谷本人の反応を求めていた。（Full-Count編集部）