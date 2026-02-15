2月15日、京都競馬場で行われた伝統のG2・京都記念（芝2200m）は今月末で引退、調教師に転身する藤岡佑介騎手が騎乗したジューンテイクが快勝。同馬は重賞2勝目をマークした。直線では早め先頭から押し切る競馬で、1番人気のエリキングを半馬身差で完封。鮮やかな抜け出しだった。

京都記念、勝利ジョッキーコメント

1着 ジューンテイク

藤岡佑介騎手

「馬がやっといい時の感じに戻ってきて、結果に繋がって嬉しいです。京都新聞杯の時は素質だけで走っていましたが、きょうは初めてくらい返し馬に行くときにいいなと思えたので、その感覚通りに走ってくれて嬉しいです。僕が乗った時は内枠続きだったこともあり、外枠なら流れに乗って競馬出来るとずっと言っていたので、きょうは一番外をもらって言い訳の出来ない競馬でした。言っていた通りになって良かったです。普通の馬ならあまり仕掛けられないところですが、この馬なら早め先頭でも踏ん張ってくれる自信がありました。後ろを待たずに自分から行く形でしっかり応えてくれましたし、止まった感じはなかったので何も来ないでくれと思っていました。重賞乗ることももうほとんどチャンスがないので、いい結果で応えられて嬉しいです。最後まで気を引き締めて頑張ります」

レース結果、詳細は下記のとおり。

2番人気でC.ルメール騎乗、ヘデントール（牡5・美浦・木村哲也）は、8着敗退。

1番人気エリキングは2着まで

ジューンテイク 17戦4勝

（牡5・栗東・武英智）

父：キズナ

母：アドマイヤサブリナ

母父：シンボリクリスエス

馬主：吉川潤

生産者：ヒダカフアーム

【全着順】

1着 ジューンテイク 藤岡佑介

2着 エリキング 川田将雅

3着 エコロディノス 池添謙一

4着 シェイクユアハート 古川吉洋

5着 サフィラ 西村淳也

6着 リビアングラス 田口貫太

7着 ヨーホーレイク T.ハマーハンセン

8着 ヘデントール C.ルメール

9着 ドクタードリトル 団野大成

10着 マイネルクリソーラ 幸英明

11着 メイショウブレゲ 太宰啓介

12着 バビット 高杉吏麒