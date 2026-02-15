山田涼介が自身のInstagramで、唇に手を当て、カメラ目線のワンショットを投稿した。

【写真】山田涼介の瞳が印象的、吸い込まれそうなクールビューティーショット

■山田涼介「必ず幸せにします」ソロドームツアー発表

この日の山田は、チョコレートブラウンのジャケットを羽織った姿で登場。肩まわりには淡いボタニカル柄と思しきプリントが施されており、それとリンクするようにインナーにも柄シャツを合わせている。

明るめな髪色と、アイメイク、リップもほんのりとブラウンを重ねた様子で、全体的にチョコレートをイメージさせるブラウン系でまとめたコーデ。山田は、唇に親指を当てて、じっとカメラを見つめるクールなワンショットを投稿した。

「Ryosuke Yamadaとしてドームツアーが決定いたしました！！嬉しいです。。」と綴ったように、2月14日のバレンタインデーに単独ドームツアーを発表した山田。

「日頃応援してくださっているファンの皆様がいてくれて叶ったツアーです。ドームにソロで立つ日が来るなんて、、、」とお礼と驚きを綴り、「必ず幸せにします」と宣言。

「この瞬間を一緒に過ごしましょう。ドームで待ってます」と誘い、最後は「素敵なValentineを、、Ryosuke Yamada」と結んだ。

「ドームで真っ赤な景色が見られるの嬉しい」「かっこよくて誇らしい」「初のソロドームありがとう」「とっても愛を感じました」「最高のバレンタイン」など、よろこびの声が多数寄せられていた。

