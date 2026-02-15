佐藤健、BABYMETALに「ブレイキン担当で呼んでください」
俳優の佐藤健（36歳）が、2月14日放送のラジオ番組「BABYMETALのメタラジ！」（TOKYO FM）に出演。BABYMETALに「ブレイキン担当で呼んでください」と語った。
先週に引き続き番組ゲストとして登場した佐藤は、これまで映画「BECK」、ドラマ「グラスハート」などでミュージシャンの役を演じてきており、BABYMETALが「実際にバンドを組みたいとかはないんですか？」と質問する。
佐藤は、バンドを実際にやりたいと思うことはないが、俳優という仕事は常に1人なので仲間がいるのが羨ましいと話し、「1人だったら喋んないのよ、本来は」「3人とかでいるとさ、3人で喋ってたらいいじゃん。で、それをファンは見てたら嬉しいわけだから。それがすごい羨ましい」とコメント。そして「私もBABYMETAL入れてもらおうかな」と冗談でBABYMETAL入りを希望する。
BABYMETALのメンバーは「全然変わる」「いつでも変わります」「抜けます」とアピールして笑いを取るが、その後、佐藤が高校生時代にブレイキンをやっていた話となり、BABYMETALは再び「BABYMETALにブレイキンが加わるかもしれない」と佐藤のメンバー入りを口にする。佐藤は「ブレイキン担当で呼んでください」と語った。
