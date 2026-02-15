元プロゴルファー志望・今田希が『FLASH』初登場！ 抜群のスタイルを披露

初の撮り下ろしグラビア披露！最上もがの表紙＆巻頭10P、ゆうちゃみ、斉藤里奈、浜辺ゆりな、2nd写真集発売の蓬莱舞、佐々木明音、今田希掲載の『FLASH』は2月10日(火)発売

「日本一ゴルフが上手いアイドル」今田希が『FLASH』で水着披露！

プロゴルファーを目指していた異色の経歴を持つ今田希が、『FLASH』に初登場。5ページにわたるグラビアでは、ゴルフウェア姿に加え、抜群のプロポーションを惜しみなく披露した。

20歳で腰を負傷し、夢を断念した過去を持つ彼女。インタビューでは、ゴルフ一筋の生活からアイドルへ転身した経緯や、今も変わらぬゴルフへの愛を語っている。

【プロフィール】

今田希

29歳 1996年8月21日生まれ 愛知県出身 T167

アイドルグループ「dela」のキャプテン。ゴルフのベストスコアは67、USGTF国際教員免許レベル３を取得している「日本一ゴルフが上手いアイドル」として話題を呼んでいる。東海エリア、近畿四国エリア、北陸エリアの「イエローハット」TVCMにも出演。

そのほか最新情報は、公式X(nozomi_imada)、公式Instagram（@dela_nozomi.imada）にて

【クレジット】

今田希(C)光文社/週刊FLASH 写真◎後野順也