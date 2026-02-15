終売前に急げーーーッ！！（汗）【マクドナルド】どっちも試したい♡「期間限定ソース」

毎年この時期になると登場する【マクドナルド】の期間限定ナゲット。定番のナゲットとは違う、黒胡椒とガーリックのピリッとした辛味が特徴です。それと同時に発売される「期間限定ソース」も見逃せない商品の1つ。そこで今回は、終売が近づく限定ナゲットソースをチェックします。

にんにく × にんにくでガツンとパンチ

今回、期間限定ソースとして登場したフレーバーは2種類。「やみつき旨にんにくソース」は、@emiko.na37さんいわく「ニンニクの効いたテリヤキソースみたいな感じ」とのこと。「スパイシーチキンマックナゲット® 黒胡椒ガーリック」をソースにつければ、にんにく × にんにくのWパンチでやみつき感がガツンと増しそう。いつものナゲットにパンチをプラスしたいときにもおすすめです。

クリーミーと酸味のバランスがクセになる

もう1種類の限定ソースは「サワークリームタルタルソース」。公式サイトによると「ピクルスの爽やかな酸味がアクセント」なんだとか。サワークリームのクリーミーさと酸味のバランスに食欲をそそられそうで、ついついソースをたっぷりつけてしまうかも。やみつき旨にんにくソースは和風、サワークリームタルタルソースは洋風なので、2つのソースを一緒につけても美味しく食べられそうです。

【マクドナルド】で販売中の「期間限定ソース」の販売期間は、残りわずか。2月中旬頃には終売予定のため、気になる人はぜひオーダーしてみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@emiko.na37様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる