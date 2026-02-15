エールディヴィジ 25/26の第23節 エクセルシオールとＡＺの試合が、2月15日02:45にファンドンヘ&デロー・スタディオンにて行われた。

エクセルシオールはギャン・デレフト（FW）、ノア・ナウヨクス（MF）、デレンシリ・サンチェス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するＡＺはイズ・ホルンカンプ（FW）、ロザンヘロ・ダール（DF）、トロイ・パロット（FW）らが先発に名を連ねた。なお、ＡＺに所属するrion ichihara（DF）はベンチからのスタートとなった。

前半終了間際にスコアが動く。45+1分に試合が動く。エクセルシオールのイリアス・ブロンクホルスト（DF）がゴールを決めてエクセルシオールが先制。

ここで前半が終了。1-0とエクセルシオールがリードしてハーフタイムを迎えた。

ＡＺは後半の頭から3人が交代。ロザンヘロ・ダール（DF）、ウェスリー・パタティ（FW）、マテオ・チャベス（MF）に代わりイサク・イェンセン（MF）、イブラヒム・サディク（FW）、イライジャ・ダイクストラ（DF）がピッチに入る。

57分、ＡＺが選手交代を行う。イズ・ホルンカンプ（FW）からスベン・マイナンス（MF）に交代した。

68分、エクセルシオールは同時に2人を交代。ノア・ナウヨクス（MF）、イリアス・ブロンクホルスト（DF）に代わりジェロルディノ・アルマントラディング（FW）、シモン・ヤンセン（MF）がピッチに入る。

70分、ＡＺが選手交代を行う。rio robbemond（MF）からメックス・メールディンク（FW）に交代した。

79分、エクセルシオールが選手交代を行う。デレンシリ・サンチェス（MF）からミルイアノ・ヨナタンス（FW）に交代した。

84分、エクセルシオールは同時に2人を交代。ルイス・スハウテン（MF）、レナード・ハーチェス（MF）に代わりアダム・カーレン（MF）、スタン・エンデリクス（DF）がピッチに入る。

後半終了間際の90+2分ＡＺが同点に追いつく。ミーズ・デウィット（DF）のアシストからトロイ・パロット（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

さらに90+6分ＡＺが逆転。カスパー・ブオゴール（MF）のアシストからアレクサンドレ・ペネトラ（DF）がヘディングシュートを決めて1-2と逆転する。

以降は試合は動かず、ＡＺが1-2で勝利した。

なお、ＡＺに所属するrion ichihara（DF）は出場しなかった。

2026-02-15 04:50:56 更新