鳴海唯、齋藤飛鳥は「キラキラしているのに、キラキラしてない」
女優の鳴海唯（27歳）が、2月14日に放送されたトーク番組「土スタ」（NHK総合）に出演。ドラマで共演している齋藤飛鳥の大好きなところについて「キラキラしているのに、キラキラしてない」と語った。
ドラマ「テミスの不確かな法廷」に出演している鳴海唯と齋藤飛鳥が番組のゲストとして登場。鳴海は齋藤について、アイドルとして活躍していた頃から知ってはいたが、「こんなにかわいいのに、キラキラしているのに、キラキラしてない」という印象を持ったと話す。
鳴海は「そこが大好きなんですよ、飛鳥ちゃんの。すっごい、話しているとおばあちゃんと一緒にいるというか。めっちゃ褒めてるんですよ！ 時間の流れがすごくゆっくりというか、飛鳥ちゃんと話していると心がすごく落ち着くんですね。そして何よりたくさん笑ってくれるから、私のボケたいスイッチが押されて。すっごいツッコんでくれるんです。大好きなんですね。辛辣なツッコミが欲しくなっちゃう」と語った。
