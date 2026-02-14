ディオールのノベルティ「フワラーブーケ」が超豪華！ホワイトデー前に届くよ

ディオール 公式オンラインブティック限定で、2026年1月20日から「ディオール フラワー ブーケ」をプレゼントするキャンペーンが実施されています。

1回の注文で3万3000円以上購入した人が対象です。

色とりどりの花々が華やか

毎年注目されているバレンタインシーズンのディオールのノベルティキャンペーン。今年は、色とりどりの花々を華やかに束ね、上質なピンクのオリジナル ラッピング ペーパーで包んだ特別なブーケがもらえます。

そのまま立てて飾ることもできますよ。

2月11日以降の注文は、2月27日から3月1日の配送です。

なお、外気温の影響によって品質を損なう可能性のある下記地域については、3月6日から8日のお届けとなります。

＜対象地域＞

北海道、青森、岩手、秋田、長野、山形、宮城、福島、群馬、新潟、石川、福井、山梨

また、ヤマト運輸の配送対象外地域（離島および一部地域）は、生花の配送ができないため、プリザーブドフラワーのアレンジメントが届きます。

自分へのご褒美やホワイトデーギフトにもよさそうです。

ディオールアディクトキーリング

「ディオール アディクト キーリング」がもらえるキャンペーンも実施中です。

ディオール公式オンラインにて、「リップ グロウ オイル」を含む1万6500円以上の買い物をし、プロモーションコード「LIP26」を入力した人が対象です。

キーリングには、「リップ グロウ オイル」を入れることができます。

数量限定のため、なくなり次第終了となります。

なお、ブーケのキャンペーンや視聴者特典との併用はできません。

一部対象外の製品もあります。

＜対象外製品＞

ディオール カプチュール ディスカバリー キット、ディオール プレステージ ディスカバリー コフレ、ディオール カプチュール ホリデー、プレステージ マイクロ ユイル R セラム コフレ、プレステージ ル ネクター プレミエ コフレ、ディオール カプチュール エッセンシャル コフレ、ディオール ホリデー オファー、ミス ディオール コフレ、ジャドール オードゥ パルファン コフレ

※画像は公式サイトより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）