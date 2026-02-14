Image: TINYL株式会社

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

ストリーミングが主流の今、あえてCDを選ぶ理由は、その温かみのある音やジャケットを手に取る楽しさを知っているからですよね。

でも、据え置き型のプレーヤーは置く場所が限られるし、古いポータブル機は今のワイヤレス環境に馴染まないことも。

そんな矢先、CDならではの音質と好きな場所で聴ける手軽さを両立する「TINYL SPLIT」というちょうどいい選択肢を見つけました。

分離して使えるセパレート構造

Image: TINYL株式会社

「TINYL SPLIT」は、使い方に合わせて形を変えられるのが便利で面白いポイント。磁石でプレーヤーとスピーカーをくっつければ、ミニマルデザインのコンポに。外せばそれぞれが独立して働いてくれる仕組みです。

Image: TINYL株式会社

リビングで家事をするときはプレーヤーをくっつけたまま、スピーカーだけ取り外してキッチンへ。好きな場所で音楽を聴きながらなら、料理をつくる時間も楽しくなりそうです。

モジュール式3in1変化自在 CDプレーヤー「TINYL SPLIT」 14,800円 【数量限定 20%OFF】TINYL SPLIT 1台 商品をチェックする

ワイヤレスで広がる、CDの新しい楽しみ方

Image: TINYL株式会社

「TINYL SPLIT」の魅力は、音の入り口と出口をコントロールできる接続性の高さにもあります。Bluetooth 5.3を搭載し、CD音源をワイヤレスイヤホンへ「送信」可能。

Image: TINYL株式会社

一方で、スマホからの音を本体スピーカーで再生する「受信」機能も備わっています。いつものサブスク音源を、少し良い音のスピーカーで楽しみたいときにも重宝しそう。

※SPLIT Bluetooth転送は、SBCとAACコーデックに対応し、iPhoneなどのAACコーデックを対応するデバイスと組み合わせると、より良い音質を体験できます。

Image: TINYL株式会社

さらに「TINYL SPLIT」は、3.5mmイヤホンジャックを搭載。直接、CDプレイヤーから有線でも音楽を楽しめます。

どこでもお供に。バッテリー内蔵の軽やかな使い心地

Image: TINYL株式会社

音楽を聴く場所が、コンセントの位置で決まってしまうのは少し寂しいもの。このスピーカーは最大4.5時間の連続再生ができるバッテリーを内蔵しています。電源ケーブルを気にせず、家中どこでもリスニングルームに早変わり。

Image: TINYL株式会社

さらに、コンパクトなプレーヤー単体をバッグにそっと忍ばせて「TINYL SPLIT」を外出先へ持ち出すことすら可能です。モバイルバッテリーからの給電にも対応。このスタイルが、家と外の境界線をなくして、リスニング体験を広げてくれます。

Image: TINYL株式会社

「TINYL SPLIT」はホワイトとマットクリアの全2色展開。ホワイトはどんなインテリアにも馴染みますし、内部構造が見えるマットクリアもガジェット好きの心をくすぐります。

Image: TINYL株式会社

CDという形あるメディアへの愛着と、令和のライフスタイルに合った便利さ、そのどちらも大切にしたいと感じているならこの製品は魅力的な選択肢になるはずです。現在、お得な割引販売を実施中の「TINYL SPLIT」。新しい音楽の楽しみ方、一度確かめてみませんか？

モジュール式3in1変化自在 CDプレーヤー「TINYL SPLIT」 14,800円 【数量限定 20%OFF】TINYL SPLIT 1台 商品をチェックする

＞＞モジュール式3in1変化自在 CDプレーヤー「TINYL SPLIT」

Image: TINYL株式会社

Source: CoSTORY