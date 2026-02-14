女優・音無美紀子が11日、自身のインスタグラムを更新。夫で俳優の村井國夫が駅まで迎えに来てくれたことを明かした。



【写真】やっぱうれしそう 表情崩れてるベテラン俳優 女優妻を駅までお迎え

舞台「風を打つ」に出演中の音無は「四週間の巡業から帰って来ました。 夫が、新横浜駅まで迎えに来てくれました。」と報告。1月中旬からは岡山、鳥取、島根、広島などで上演されており、インスタグラムでも舞台への思いや公演先での様子をつづっている。



すっかり暗くなった駅前で、妻を迎える村井はうれしそうな笑み。キャップからアウターまで黒でまとめたコーデで、キャリーケースを自ら引っ張る写真も。自動車のトランクを開けながら、白い髭をたくわえた顔から白い歯がのぞいている。



「息子と男二人。たまに麻友美が帰って来ては、お料理を作り置きしてくれたようですけど、 掃除、洗濯、などなど、 主婦はやっぱり大変なんだあ、と思ったようでして(笑)」と女優から母、妻としての顔に。音無は1975年に村井と結婚し、一男一女をもうけた。娘の麻友美は女優として活躍している。



「今日は、空っぽになった野菜室。取り敢えず買い出しへ。」と記し、ブリや鶏肉、ほうれんそう、大根、ネギなど、いっぱいの食材をアップ。「気が付けば、庭の梅の木が満開でした。 可憐に咲く梅の花。 寒くても、時が来れば、こうして咲いてくれるのね。」と記し、「我が家の梅の木」の文字入りで咲き誇る梅の花のショットを添えた。12日には「今夜の村井家のシルバー食卓」として「鰤のみぞれ鍋」などの写真をアップ。早速料理をしたことをうかがわせた。



妻を迎える村井の姿に、フォロワーも「安堵の微笑み」「優しい旦那様」「愛に溢れてあったかいお顔」「とっても幸せな気分に」と芸能界屈指のおしどり夫婦の愛を実感。「直ぐにスーパーへ直行するのも美紀子さんらしい」「お疲れ様でした」「忘れられない舞台でした」などのコメントも届いていた。



（よろず～ニュース編集部）