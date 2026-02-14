ティックトッカー、YouTuber、グラビアアイドルのなな茶（29）が14日までに自身のXを更新。一般人扱いに怒りをみせた。

なな茶は11日にXで一般男性との結婚と第1子妊娠を公表。「【ご報告】私事ですが、かねてよりお付き合いしていた一般男性と結婚いたしました。また、第一子を授かり安定期に入りましたことをご報告させていただきます」などと報告していた。

その投稿に対し、一般ユーザーから「おめでとうございます！ あと、なな茶さんは一般人ではなかったんですね。それも驚きました！」との返信があった。

なな茶は「350万フォロワーいて 雑誌の表紙も何回もやったことあるのに 一般人扱いさせられてるのなに？？」と怒りをあらわにした。

「14歳にアイドルデビューして、ドラマも複数出させていただいてるし今日で芸歴15年目なのですが」と主張。「自分が知らない人やインフルエンサーを蔑んで一般人って面白がる風潮 全く理解できない」と投げかけた。

このポストに対し「一般人」という表現をめぐって、さまざま書き込みがあった。

なな茶は浜松市出身で、浜松市観光大使。スリーサイズはB97−W59ーH96センチ。160センチ。