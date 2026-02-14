今季加入のディアスが大谷翔平と並んでブルペン投球を実施した

ドジャースに今季から新加入したエドウィン・ディアス投手が、大谷翔平投手と横並びでブルペン投球を行った。球団公式X（旧ツイッター）では、その様子を「3 and 17」と文字を添えて投稿。メジャー屈指の守護神と二刀流スターによる豪華な共演に、「アメージング」「なんて光景なの!!」と驚きの声が上がっている。

プエルトリコ出身のディアスは、最速100マイルを超える直球と鋭いスライダーを武器とする現役最高のクローザーの一人。メッツなどで守護神として君臨し、圧倒的な奪三振率を誇る。昨年12月にドジャースと3年総額6900万ドル（約105億円）の契約を結び、今季からドジャースのユニフォームに袖を通した。

一方の大谷は、今年3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に参加予定で、注目を集める。この日はキャンプ地のブルペンで、新守護神と並んで投球練習を実施。メジャーを代表する剛腕2人が隣り合わせで腕を振る姿は、今シーズンもドジャースの躍進を予感させる象徴的なシーンとなった。

世界最高峰の右腕が並び立つ姿に、SNS上では「1つの写真にオーラがものすごい」「Wow！ 楽しみでしょうがない!!」「信じられないよ」「2026年のドジャースは大谷翔平投手が先発投手で抑えがエドウィン・ディアス投手で勝つ試合が多く観れますように!!」と反響が沸き起こっている。（Full-Count編集部）