イベントにもぴったりな大人かわいいネイルが自分で簡単に！ 貼るジェルネイル「ジェルミーペタリー」の春コレクション第一弾をチェック
サロンに行く時間がなくても、気分転換にネイルは楽しみたい。そんな人にうれしいのが、貼ってライトで硬化するだけでサロンクオリティの仕上がりを目指せるジェルネイルシール「ジェルミーペタリー」。現在2026年春の新コレクション第一弾が販売中です。
■「ジェル ミーペタリー 」春コレクション第一弾
第一弾として3つのデザインが登場しました。
まずは「20.Heart Rouge（ハートルージュ）」。洗練されたボルドーに、さりげないハートを散りばめたデザインで、デートや記念日など“特別な日”にもぴったり。バレンタインの装いにも相性がよく、甘さはあるのに大人っぽくまとまります。
そして「21.Garnet Briller（ガーネットブリエ）」。ボルドー×ブラウンのニュアンスに箔デザインを効かせ、重厚感の中に抜け感をプラス。
最後は「22.Aurora Pink（オーロラピンク）」。
淡いピンクのミラー感が上品に輝き、単色でも満足感のある手元になります。
■使い方は簡単！
使い方は簡単です。爪より少し小さめのサイズを選び、甘皮にかからないよう貼って密着。
余分をカットしつつ付属のやすりで整えたら、LED/UVライトで硬化するだけ。
柔らかくフィットするシールで隙間なく密着し、リアルジェルを70％配合。水仕事にも強く、ツヤ感を保ったまま約2週間と長持ちなのもポイントです。
「春が待ち遠しい」と感じる大人かわいい3つのデザインは“遊び心”と“品格”のバランスが秀逸。イベントが増える季節の入口に、指先から気分を先取りしてみてください。