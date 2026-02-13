藤田ニコルさんが、自身のYouTubeチャンネルに『【質問返し】Instagramで募集していた質問をかなり語りながら返してみました』の動画を投稿。ファンから募集した様々な質問に回答してくれました。中には愛用品を教えてくれる場面も。

■チークカラー

動画内で紹介したのはこちら！

VDL/チークステイン ブラッシャー 09フラーティング ピンク 2,310円（編集部調べ）

自然な血色感を叶え、肌の毛穴をふんわりカバーしてくれるチーク！

動画内では、ファンから寄せられた「最近買ってよかったコスメランキングベスト3知りたいです」という質問に答える形でこちらを紹介。

藤田さんはこちらについて「ここ最近でヒットしてる」「今日も塗ってるんだけど」と動画内のメイクでも愛用しているとコメント。

そして、その仕上がりについても「何のカラーでもいいです」と前置きながら「毛穴が綺麗に見えるっていうか」「ふわっと」と色味問わず、毛穴のカバーが叶うアイテムだと語っていました。

続けて「マット。ラメとかは何もないんだけど」「これをよく使ってる」と仕上がりについても明かし、おすすめの様子を覗かせていました！

■動画もチェック

動画内では、その他の質問にも回答！

様々なことに答えてくれていますので、ぜひチェックしてみてくださいね。