女優の米倉涼子が主演するＰｒｉｍｅ Ｖｉｄｅｏ映画「エンジェルフライト ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ」（堀切園健太郎監督）の特別インタビューが１３日、公開された。

２０２３年に配信されたドラマ「エンジェルフライト 国際霊柩（れいきゅう）送還士」の続編。米倉は国境を超えて故人を遺族の元へ送り届ける国際霊柩送還士・那美を演じる。

今作の脚本を読んだ感想について「国際霊柩送還士のお話なので、どういう死と向き合い、どんな思いを持って挑んでいるのかを考えました」と回想。「那美のパートは幸人という、亡くなったかもしれない恋人とのストーリーもあって、ラブストーリーと国際霊柩送還士のお仕事のバランスがどういうふうに出来上がるのかと思っていましたが、絶妙なバランスになっていて、開いては、泣くみたいな感じでした」と明かした。

同作が広い支持を受けている理由についてを聞かれると「ここに命があるということ、その命に対してどうやって向き合い、いろんな環境や思いがある、どんなシチュエーションだとしても、とにかく私たちは生きているんだというのが共有していることだと改めて思いました」と回答。「前回のドラマシリーズの最後のエピソードの中で、那美にとって大切だった幸人がまだどこかで息をしているかもしれないという情報がありながら時がたっていましたが、今回その話がどうなっていくのか注目していただけたらうれしいです。いろいろなものを感じさせてもらえる作品になっていると信じています」と語った。

米倉は、１０日に同作の完成披露試写会に出席。薬物騒動以降初の公の場となり「本日、こうして板の上に立たせていただいているのはファンの方の応援があってこそ。そして関係者の方々の手厚いサポートのおかげです。エンジェルフライトのメンバーと一緒に登壇できることを感謝しています」とあいさつ。「緊張しています。一生懸命、立ってます」と声を振り絞り、涙ぐむ場面もあった。