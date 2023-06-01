三菱ＵＦＪ銀行の頭取に１日付で就任した大澤正和氏が読売新聞のインタビューに応じ、ＡＩ（人工知能）の活用拡大により、金融機関の本業収入を指す業務粗利益で２０２６年度に１００億円規模の上乗せを目指す考えを明らかにした。大澤頭取は「（ＡＩの活用により）提案書の作成や訪問先での顧客との対話時間を増やしていきたい」と意気込みを語った。親会社の三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（ＭＵＦＧ）は２６年度まで