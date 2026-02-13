サンリオピューロランドにて「ポムポムプリン」の30周年を記念したスペシャルイベント「POMPOMPURIN 30th Anniversary」を開催！

第1弾情報として、「ポムポムプリン」が新コスチュームをまとったメインビジュアルや特別展「ポムポムすぎるよ展」などのイベントコンテンツの一部が公開されました☆

サンリオピューロランド「ポムポムプリン」30周年記念イベント「POMPOMPURIN 30th Anniversary」

開催期間：2026年4月10日（金）〜12月31日（木）

ストーリー：

毎日おつかれさまです。

サンリオピューロランドに来れば、ゴールデンレトリバーの男のコ・ポムポムプリンが、まるで家族みたいに「おかえりポム！」 とふんわり迎えて、あなたをそっと癒してくれます。

そんなポムポムプリンと一緒に、少しだけ立ち止まって“ポムっ”と一息つきませんか？

日常のあれこれをゆっくりほどいて、ポムポムプリンのやさしさとぬくもりに包まれる時間。

気づけば心がふわっと軽くなる--そんな癒しの瞬間をお届けします。

この“ポムっと一息”が、明日のあなたをやさしく支えますように。

「肩の力を抜いて、ポムっと一息」をテーマにした「ポムポムプリン」の30周年記念イベント「POMPOMPURIN 30th Anniversary」をサンリオピューロランドにて開催！

サンリオピューロランドにくれば「ポムポムプリン」が癒やしてくれる、そんなホっと一息つける時間をパーク内で過ごしてもらうために、「ポムポムプリン」の魅力がぎゅっとつまった様々なコンテンツが期間限定で展開されます。

サンリオピューロランドでは「ポムポムプリン」の魅力をたっぷり200点も詰め込んだ特別展「ポムポムすぎるよ展」が、館内いっぱいに広がります。

「いい人すぎるよ展」などでおなじみの”entaku”おてつだいのもと、チームプリンのみんなが心を込めて準備した“プリンだらけ”の展示空間が楽しめるエリアです。

あわせて、「ポムポムすぎるよ展」の要素と音楽にあわせたイルミネーションが掛け合わさった特別なイルミネーションショーも登場。

3F エントランスには、期間限定で「ポムポムプリン」の大きなバルーンや、「ポムポムプリン」たちのトレードマークである“おしり”のフォトスポットが設置されます☆

ポムポムプリン、チームプリンが新コスチュームをまとったメインビジュアルをお披露目

「ポムポムプリン」の30周年を記念し、新コスチュームをまとったメインビジュアルをお披露目。

ビジュアルでは「ポムポムプリン」とチームプリンの「マフィン」「スコーン」「ベーグル」が揃って登場し、ゴールデンレトリバーの男のコである「ポムポムプリン」にぴったりなコスチュームを披露しています。

「ポムポムプリン」のコスチュームは、おひさま&元気をイメージしたオレンジ色のバンダナがポイント。

さらにチームプリンとお揃いのドッグタグ、おやつを入れて持ち歩けるおでかけ用のお散歩バッグ、「ポムポムプリン」がおいしそうな「プリン」を持っている様子を描いたバックプリントなど、遊び心がちりばめられたデザインとなっています。

新しいコスチュームを着た「ポムポムプリン」たちは、パークオープン時間にゲストお迎えするウェルカムグリーティングなどに登場する予定です。

200点ものポムポムプリンの“〇〇すぎる”魅力がぎゅ〜っと集合「ポムポムすぎるよ展」

展示場所：4F フォトスポットはじめ館内各所

「ポムポムプリン」の魅力をたっぷり詰め込んだ特別展「ポムポムすぎるよ展」が、4F フォトスポットをはじめ館内各所に登場。

展示では、「〇〇すぎるよ」をテーマに、ポムポムプリンのかわいさ・やさしさ・ふしぎさなど、さまざまな魅力が9つのテーマで表現されます。

”entaku”おてつだいのもと、チームプリンのみんなが心を込めて準備した、“プリンだらけ”の展示空間がお楽しめる展示会です。

館内には、懐かしい一面からあまり知られていない意外な一面まで！？「ポムポムプリン」の魅力がぎゅっと詰まった約200点の展示が登場。

2026年に30周年を迎える「ポムポムプリン」の特別な世界が楽しめます。

entakuとは

明円卓氏を中心に、企画・演出・プロデュースを手掛けるクリエイティブチーム「entaku」

「いい人すぎるよ展」をはじめ、「そういうことじゃないんだよ展」「怒怒怒ランド」など、日常の感情や行動を切り取った体験型展示を多数企画・展示しています。

「ポムポムすぎるよ展」では、チームプリンのおてつだいとして参加。

ポムポムすぎる魅力がゲストに届けられます。

POMPOMPURIN 30th Anniversary ポムポムすぎるよイルミネーション

所要時間：約10分

場所：1F ピューロビレッジ

「ポムポムプリン」の30周年をお祝いするため、チームプリンの仲間たちが心を込めて準備した特別なイルミネーションショーを実施。

「ポムポムすぎるよ展」と連動し、音楽に合わせたイルミネーションとともに、「ポムポムプリン」の“〇○すぎる”魅力が楽しめます。

チームプリンと一緒に、「ポムポムプリン」の好きなところをたくさん伝えて、アニバーサリーをお祝いできるショーです。

※ポムポムプリン、マフィン、スコーン、ベーグルは声のみの出演です。

ポムポムプリンの大きなバルーンがお出迎え！エントランスフォトスポット

場所：3F エントランス

3F エントランスには、期間限定でポムポムプリンの大きなバルーンと

トレードマークである「ポムポムプリン」のおしりや、チームプリンのおしりのフォトスポットが登場。

ボタンを押すと何かが起こる仕掛けも用意されています。

見て、さわって、楽しいフォトスポットで、30周年の「ポムポムプリン」と思い出の一枚が残せるスポットです。

#ポムっと一息SNSキャンペーン

実施期間：2026年2月13日（金）〜4月9日（木）

キャンペーン詳細：https://www.puroland.jp/event-campaign/pompompurin30th_sns_campaign/

イベントスタートに先駆けて「ポムポムプリン」の30周年を盛り上げる「#ポムっと一息SNSキャンペーン」を実施。

キャンペーンページの画像を印刷して参加できるキャンペーンです。

みなさんのポムっと一息付ける場所に、新しいコスチュームを着た「ポムポムプリン」を連れて行って、その様子をSNSでシェアしながら、イベントスタートまで待つことができます。

「ポムポムプリン」の“〇〇すぎる”魅力が大集合した、ポムっと一息つける30周年記念イベント。

サンリオピューロランドにて2026年4月10日より開催される「ポムポムプリン」30周年記念イベント「POMPOMPURIN 30th Anniversary」の紹介でした☆

