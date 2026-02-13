吉沢亮、高石あかりについて「すばらしいですね、彼女は」
俳優の吉沢亮（32歳）が、2月13日に放送されたトーク番組「あさイチ」（NHK総合）に出演。朝ドラ「ばけばけ」で共演している高石あかりについて「すばらしいですね、彼女は」と語った。
朝ドラ「ばけばけ」に出演している吉沢亮が宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。主演の高石あかりがVTR出演し、吉沢とのシーンについて「何をしてもいいんだ！と思いながらお芝居をしている」と全幅の信頼を寄せるコメントを寄せた。
吉沢も高石について「すばらしいですね、彼女は。何をしても返してくださる、と仰ってくださいましたけれど、僕こそ、そう思っていて。（吉沢が）その時々の感情で、それぞれ違うことをやってみても、それにしっかり合わせて返してくださいますし。すごい、お芝居をしていて安心ができるというか。彼女の前だったら何をしても大丈夫だな、と思わせてくれる、本当に素晴らしい女優さんだな、と思う」と語った。
