神戸、町田、広島が上位トップ3

AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）第7節が2月10日から11日にかけて行われた。

日本勢の3クラブがいずれも勝利を挙げ、1位から3位までを独占する形となっている。

神戸はホームでFCソウルに2-0で勝利し、勝点16で首位に位置している。町田はアウェーで上海申花を2-0で下し、勝点14で2位。広島はホームでジョホールに2-1で勝利し、同じく勝点14で3位につけている。すでに決勝トーナメント進出を決めている神戸に加え、街だと広島もベスト16入りを確定させた。

4位から9位までの範囲では、メルボルン・シティが蔚山に2-1で勝利して4位となった。ブリーラムは成都蓉城に1-0で勝利し、勝点11で5位に位置している。FCソウルは神戸に敗れて勝点9の6位、ジョホールは広島に敗れて勝点8の7位となった。江原は上海海港と0-0で引き分け、勝点8の8位に位置している。

下位ゾーンでは、10位の成都蓉城がブリーラムに敗れて勝点6となっている。11位の上海申花は町田に敗れ勝点4、最下位の12位上海海港は江原と引き分け勝点3にとどまっている。（FOOTBALL ZONE編集部）