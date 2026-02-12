「日経225オプション」2月限プット手口情報（12日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、12日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万6625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 24( 24)
松井証券 20( 20)
SBI証券 9( 5)
日産証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
◯5万6750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 102( 102)
三菱UFJeスマート 31( 31)
松井証券 25( 25)
SBI証券 16( 12)
楽天証券 9( 9)
JPモルガン証券 8( 8)
UBS証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
日産証券 5( 5)
マネックス証券 4( 4)
◯5万6875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 44( 44)
楽天証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 6( 6)
松井証券 5( 5)
SBI証券 6( 2)
日産証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
◯5万7000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1006( 871)
モルガンMUFG証券 212( 212)
シティグループ証券 184( 184)
ビーオブエー証券 126( 126)
SBI証券 236( 116)
野村証券 89( 89)
楽天証券 109( 79)
松井証券 65( 65)
インタラクティブ証券 47( 47)
岩井コスモ証券 34( 34)
JPモルガン証券 32( 32)
UBS証券 25( 25)
ソシエテジェネラル証券 22( 22)
三菱UFJeスマート 19( 19)
BNPパリバ証券 15( 15)
広田証券 14( 14)
バークレイズ証券 7( 7)
マネックス証券 5( 5)
安藤証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
ゴールドマン証券 135( 0)
◯5万7125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 20( 20)
三菱UFJeスマート 6( 6)
楽天証券 6( 6)
日産証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
シティグループ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
SBI証券 8( 0)
◯5万7250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 127( 127)
◯5万6625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 24( 24)
松井証券 20( 20)
SBI証券 9( 5)
日産証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
◯5万6750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 102( 102)
三菱UFJeスマート 31( 31)
松井証券 25( 25)
SBI証券 16( 12)
楽天証券 9( 9)
JPモルガン証券 8( 8)
UBS証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
日産証券 5( 5)
マネックス証券 4( 4)
◯5万6875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 44( 44)
楽天証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 6( 6)
松井証券 5( 5)
SBI証券 6( 2)
日産証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
◯5万7000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1006( 871)
モルガンMUFG証券 212( 212)
シティグループ証券 184( 184)
ビーオブエー証券 126( 126)
SBI証券 236( 116)
野村証券 89( 89)
楽天証券 109( 79)
松井証券 65( 65)
インタラクティブ証券 47( 47)
岩井コスモ証券 34( 34)
JPモルガン証券 32( 32)
UBS証券 25( 25)
ソシエテジェネラル証券 22( 22)
三菱UFJeスマート 19( 19)
BNPパリバ証券 15( 15)
広田証券 14( 14)
バークレイズ証券 7( 7)
マネックス証券 5( 5)
安藤証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
ゴールドマン証券 135( 0)
◯5万7125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 20( 20)
三菱UFJeスマート 6( 6)
楽天証券 6( 6)
日産証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
シティグループ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
SBI証券 8( 0)
◯5万7250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 127( 127)