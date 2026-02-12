この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【鳥海翔】そもそも分散投資は必要ない？視聴者様から寄せられた質問に優しい回答をします！

投資アドバイザーの鳥海翔氏が、自身のYouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」で、「そもそも分散投資は必要ない？視聴者様から寄せられた質問に優しい回答をします！」と題した動画を公開。多くの投資家が抱える疑問に対し、具体的なデータを用いて解説した。



動画ではまず、「最近の株価の爆上がりを除いた、2020年以前のリターンを知りたい」という視聴者の質問が取り上げられた。直近の相場は上がりすぎていて参考にならないのでは、という懸念に対し、鳥海氏は2025年時点と2020年時点のS&P500と全世界株式の過去10年、20年、30年のリターンを比較。氏は、「直近3年間の伸びが著しいため現在のリターンは非常に高い数値になっている」としつつも、2020年時点のデータと比較すると「そこまで大きな差はない」と結論付けた。歴史的に見れば株価は常に「上がりすぎでは？」と思われながらも上昇を続けてきたとし、長期的な視点の重要性を説いた。



次に、「50万円が80万円になったら、元本50万円を利確して残りの30万円で運用を続けるのはどうか」という質問について解説。元本割れのリスクをなくしたいという心理からくる行動だが、鳥海氏は具体的なシミュレーションを提示。年利5%で運用した場合、80万円をそのまま10年間運用すれば132万円になるのに対し、50万円を利確して30万円だけを運用すると、合計資産は98万円に留まると試算。「10年後には34万円もの差が開く」と指摘し、機会損失の大きさを強調した。氏によれば、このような考え方はそもそも長期投資の考え方には向いていないという。



さらに、「月5万円の積立投資で分散は必要か」という問いにも回答。鳥海氏は分散投資の定義を「(1)個別株を多数保有」「(2)幅広いインデックスに投資」「(3)複数のインデックスに投資」「(4)異なる資産クラスに投資」の4つに分類。その上で、「月5万円程度の投資であれば、(2)の『幅広いインデックス』1本で十分」との見解を示した。これは、投資額や資産状況、目的によって適切な戦略は異なり、少額のうちから無理に分散させるよりも、まずは一つの幅広いインデックスで資産を育てていく方が合理的であるという考えに基づいている。



本動画は、投資初心者が陥りがちな思考の落とし穴をデータに基づいて丁寧に解説しており、目先の利益確保やリスク回避のつもりが、長期的には大きな機会損失につながる可能性を示唆する内容となっている。