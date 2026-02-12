東京ディズニーシーでは、2026年4月15日から6月30日までの期間、“食で世界を巡る”をテーマとしたスペシャルイベント“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”を開催します。

アメリカンウォーターフロントのピア（桟橋）に位置するフードワゴン「バーナクル・ビルズ」では、このイベントならではのワイルドな肉料理と、趣向を凝らしたビアカクテルが登場します。

春の心地よい日差しの中、港の風景を眺めながら気軽に楽しめる絶品メニューが、2026年4月8日よりラインナップされます。

バーナクル・ビルズ“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”スペシャルメニュー

販売期間：2026年4月8日から2026年6月30日

販売場所：アメリカンウォーターフロント「バーナクル・ビルズ」

バーナクル・ビルズでは、食べ応え抜群の肉料理と、隠し味が光るビアカクテルを提供します。

ニューヨークの港町らしい活気あふれる雰囲気の中で、お酒との相性を追求した特別な一皿を堪能できます。

特に、スパイスやジャムの甘味が絶妙に調和したドリンクは、“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”の「食の旅」にふさわしい新しい味わいです☆

骨付きソーセージとチキンのBBQソース

価格：700円

ジューシーな骨付きソーセージとチキンを一度に楽しめる、肉好きにはたまらない一品！

マスタードとバーベキューソースをたっぷりとかけ、スパイシーかつ濃厚な味わいに仕上げられています。

同時に販売されるビアカクテルと一緒に楽しむのがおすすめのスタイルです。

ビアカクテル（ジンジャー＆キンモクセイシロップ）

価格：780円

※アルコールドリンク

隠し味にキンモクセイのシロップを加えた、香り豊かなビアカクテルです。

ショウガの辛味とレモン、さらにジャムの甘味がバランスよく合わさり、すっきりとした後味を楽しめます。

初夏の陽気にぴったりの爽やかな一杯は、BBQソースの効いた肉料理とも相性抜群です。

活気ある桟橋でのひとときに、特別なフードとドリンクを添えて“食の旅”をより一層盛り上げてください。

“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”ならではのダイナミックなペアリングが、パークの思い出を彩ります。

バーナクル・ビルズ“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”スペシャルメニューの紹介でした。

価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。

レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

©Disney © Disney/Pixar

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post ジンジャーとキンモクセイが香る一杯！バーナクル・ビルズ“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”限定ラインナップ appeared first on Dtimes.