美しい仕上げの塗装にも注目

カワサキは、人気モデル「Z900RS」をベースにカフェレーサーのスタイルをまとった新型「Z900RS CAFE」を2026年2月14日に発売します。

同モデルは、クラシカルな外観と現代的な走行性能で高い評価を得るZ900RSに、よりスポーティな個性を加えることで、新しいモーターサイクルライフを提案するモデルです。

【画像】超カッコいい！ これがカワサキ「Z900RS CAFE」です！ 画像で見る（26枚）

往年の名車の雰囲気をまといながら、最新のテクノロジーによって洗練された走りを提供するZ900RS CAFEは、伝統と革新が融合した、新たな魅力を持つレトロスポーツモデルとして注目されます。

Z900RS CAFEの個性は、何よりもそのスタイリングに色濃く反映されています。モデルを象徴するフロントカウルは、スポーティな印象を強めると同時に、ウインドプロテクション効果も発揮します。

また、ブラック塗装で仕上げられたローポジションハンドルと専用設計のシートが、カフェレーサー特有のライディングポジションと快適性を両立させています。

スタイリングの核となるのは、歴史的名車「900 SuperFour＝Z1」から得た着想で、ティアドロップ型のフューエルタンクや丸型のLEDヘッドライト、二眼式のメーターといったデザインが受け継がれています。その一方で、オーバル形状のLEDテールライトなど現代の技術も巧みに取り入れられています。

デザインの細部にもこだわりが見られます。燃料タンクには、カワサキの伝説的モデル「マッハシリーズ」への敬意を示すレインボーラインのグラフィックが施されました。タンクに配置された「KAWASAKI」ロゴは転写フィルムで表現され、下地のボディカラーが透けることで独特の質感を演出します。

さらに、サイレンサーとエキゾーストヒートガードにはヘアライン仕上げが採用され、洗練されたスポーティさを強調し、サイドカバーのエンブレムもブラックで統一されています。

心臓部には、扱いやすさと高出力を両立させた排気量948ccの水冷4ストローク並列4気筒エンジンを搭載。ETV（電子制御スロットルバルブ）の採用により、従来モデルのダイレクトな感覚はそのままに、低・中回転域での操作性を高め、高回転域では力強くスポーティな特性を実現しました。排気音にはサウンドチューニングが施され、ライダーの心を高ぶらせるサウンドを奏でます。

車体には軽量なトレリスフレームを採用し、スリムなティアドロップフューエルタンクを収めながら、リラックスして楽しめるハンドリング特性を追求しています。足回りにはフルアジャスタブル倒立フロントフォークとホリゾンタルバックリンク式リアサスペンションを備え、ブレーキには高い制動力と優れた操作性を持つラジアルマウントブレーキが装備されています。

ライダーを支える先進技術も数多く採用されています。ボッシュ製のIMU（慣性計測装置）を備えることで、KCMF（カワサキコーナリングマネジメントファンクション）やKTRC（カワサキトラクションコントロール）といった電子制御システムがより高度に機能し、ライダーの操作を支援します。

また、シフトアップとダウンの両方に対応するKQS（クイックシフター）が新たに装備され、クラッチ操作不要でスムーズな変速を可能にするオートブリッピング機能も搭載しています。さらに、高速道路などでの長距離走行におけるライダーの負担を軽減するエレクトロニッククルーズコントロールや、スマートフォンと連携する「RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE」にも対応し、利便性が大幅に向上しました。

エボニーのカラーを採用する最新モデルの価格（消費税込）は154万円で、Z900RS Black Ball Editionよりも1万1000円高い設定となっています。