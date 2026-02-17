突然のお手紙...？ リニューアルで青色になった『サントリー生ビール』が、“青色の先輩”たちに“あいさつまわり”しているらしい
サントリーが発売する「サントリー生ビール」、通称“サン生”がこの冬、大幅にリニューアルした。
グッとくる飲みごたえが進化しただけでなく、大きく変わったのは缶が爽やかな青色になったこと。この青色がサン生の爽快さを体現しているそうだ。
そして今回、新しく青をまとったビールとして、“青色の先輩”たちにサン生が“あいさつ”をする企画がスタートした。
その名も「#サン生が青色の先輩たちにあいさつ」。
青色にゆかりのある著名人たちに大きなサン生クッションと商品、そして丁寧なお手紙が続々と届いているというが...
今回サン生がお手紙を送っているのは、“青”に縁がある著名人やインフルエンサーたち。
「名前に青が入っている」「青いアイテムがトレードマーク」などなど、“青といえば”で思い浮かべる人たちだ。サン生の担当者は、「リニューアルで青色の世界に仲間入りしたことを伝えたい」という思いでお手紙を執筆したという。
そのお手紙を、新しくなったサン生と、思わず二度見してしまう大きな“サン生クッション”とともに贈呈。受け取った先輩たちが次々にSNSで投稿をしている。
“青色の先輩”の一人として、お手紙とサン生クッションを受け取ったのは、青いエプロンがトレードマークの料理家「ぐっち夫婦」だ。
受け取った2人はXで「大きいサントリー生ビールと挨拶状が届いた」と反応。「私たちの青いエプロンを見て律儀にも挨拶回りに」「ありがとう、嬉しいです！」と喜びのコメントとともに、届いたクッションとサン生の写真を公開している。
Xでは他にも続々と“青色の先輩”たちから「サン生からお手紙が届いた」との報告が上がっている。「#サン生が青色の先輩たちにあいさつ」で検索して、ぜひチェックしてみてほしい。
今回のリニューアルでサントリーが目指したのは「沁みわたるのどごしの生ビール」。香ばしく軽快な香りと心地よい麦のうまみをアップし、「グッとくる飲みごたえ」がさらに進化したサン生は、飲み始めから最後のひと口まで、ずっとうまさが続く生ビールに仕上がっている。
その爽快さを表現したのが、新しいブランドカラーである青色だ。
気持ちよく広がる青空のようなコンフォートブルーの缶に、ビールの泡を思わせる白色の「生」ロゴを堂々と配置。「沁みわたるのどごし」のコピーも加わり、清々しい新たな装いとなった。
生ビールとしての魅力が詰まった爽快でまっすぐなうまさ、そして“青色の先輩"たちにあいさつする律儀なコミュニケーションにも注目のサン生。
「#サン生が青色の先輩たちにあいさつ」で届いた報告をSNSでチェックしつつ、ビール売り場で爽やかな青いパッケージを見かけたらぜひ手にとってみてほしい。
◆ 「サントリー生ビール」についての詳細はこちら
“青色の先輩”にあいさつするってどういうこと？
後輩からの「律儀」なあいさつに青色の先輩たちも喜び
サン生からのお手紙にはあいさつとともに、ぐっち夫婦の普段の活動へのリスペクトの思いが綴られている
大きいサントリー生ビールとお手紙が届いた🍺— ぐっち夫婦@料理家 (@gucci_fuufu) February 16, 2026
パッケージが青色にリニューアルされるそうで
私たちの青いエプロンを見て律儀にも挨拶回りに😳
ありがとう、嬉しいです！
今日はサン生に合う料理作ろう＾＾
【PR】@suntorynamabeer#サントリー生ビール#沁みわたるのどごし… pic.twitter.com/C4UJ2HUhFq
最後までうまさ続く「沁みわたるのどごし」の生ビールに
【商品概要】
・ 商品名：サントリー生ビール
・ 容量・容器：350ml／缶、500ml／缶、500ml／瓶、633ml／瓶、10L／樽、15L／樽、20L／樽
・ アルコール度数：5％
・ 発売日：2025年12月下旬以降順次
・ 発売地域：全国
・ 品目：ビール
［PR企画： サントリーホールディングス株式会社 × ライブドアニュース］