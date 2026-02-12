Travis Japan¤Î¡Ö¥¯¥»¶¯¤¹¤®¡×¥Ñ¥é¥Ñ¥éÆ°²è¤¬ÃæÆÇÀÈ´·²¡ª¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡õµÜ¶á³¤ÅÍ¤ÎÅ°Äì¤·¤¿É½¾ð´ÉÍý¤Ë¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤Î´é·Ý¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÎÀ¼
Travis Japan¸ø¼°Instagram¤Ç¡¢¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤ÈµÜ¶á³¤ÅÍ¤¬ÌµÉ½¾ð¤Ç¿·¶Ê¡ÖO-Shan-Tee¡×¤ò¥À¥ó¥¹¤¹¤ëÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛTravis Japan¤Î¡ÖO-Shan-Tee¡×¥¯¥»¶¯¤¹¤®¥Ñ¥é¥Ñ¥éÆ°²è①～③
¢£°ì½Ö¥¢¥²¥¢¥²¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤Ê¤ë¥·ー¥ó¤Ë¤âÃíÌÜ
¾¾ÅÄ¤Ï¥Ö¥ëー¤Î¸÷Âô¤¬¤¢¤ë¥¸¥ãー¥¸»Ñ¤Ç¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥Õ¥¡¥¹¥Êー¤ò¶»¸µ¤Þ¤Ç¤ª¤í¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¡£ÂÐ¤¹¤ëµÜ¶á¤Ï¡¢¹õ¥¸¥ãー¥¸¤Î¥Õ¥¡¥¹¥Êー¤ò¾å¤Þ¤Ç¤¤Ã¤Á¤ê¤ÈÊÄ¤á¡¢¥Ü¥È¥à¥¹¤Ë¥°¥ìー¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¾¾ÅÄ¤Î¶âÈ±¤ÈµÜ¶á¤Î¹õÈ±¤È¤¤¤¦ÂÐ¾ÈÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¤Õ¤¿¤ê¤ÎÂ¸ºß´¶¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡¢ÌµÉ½¾ð¤Ç¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¡¢µ¤ÂÕ¤¤Ê·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥é¥Ñ¥éÉ÷¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤òÍÙ¤ê½Ð¤¹¡£¤·¤«¤·¶ÊÃæ¤Î¡È¥Õ¥¥¥Õ¥¥¥¦¥Õ¥¥¥Õ¥¥¡ª¡É¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¥Õ¥ìー¥º¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤ë¤È¡¢ÌÜ¤ò¸«³«¤¥¢¥²¥¢¥²¤Î¾Ð´é¤ÇÎ¾¼ê¤ò¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ë¥À¥ó¥¹¡£¸«»ö¤ÊÀÚ¤êÊÖ¤·¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞÌµÉ½¾ð¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡¢µ¤ÂÕ¤¤¥¹¥Æ¥Ã¥×¤â¡¢¥«¥á¥é¤Ø¤Î»Øº¹¤·¤â´°àú¤Ë¥Ñ¥é¥Ñ¥é¤é¤·¤µ¤ò´Ó¤¤¤ÆÍÙ¤ê½ª¤¨¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤Á¤ã¤«¤²¤ó¤ÎÉ½¾ð´ÉÍý¤¬ÁÐ»Ò¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤Î´é·Ý¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö¥¯¥»¶¯¤¹¤®¡×¡Ö¤²¤ó¤Á¤ã¤ó¥«¥é¥³¥óÆþ¤ì¤Æ¤ë¡©¡×¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¿§µ¤¤¢¤ê¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤ÈÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ªTravis Japan¸ø¼°Instagram¤Ç¤Ï¡¢ÃæÂ¼³¤¿Í¡õ¾¾ÁÒ³¤ÅÍ¡¢¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¡õµÈß·´×Ìé¡õÀîÅçÇ¡·ÃÎ±¤Ë¤è¤ë¡ÖO-Shan-Tee¡×¥À¥ó¥¹Æ°²è¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£