¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤È£×£Â£Á¡õ£×£Â£Ã¡õ£×£Â£ÏÆ±µé£±°Ì¡¦ÃæÃ«½á¿Í¡Ê£Í¡¦£Ô¡Ë¤ÎÂÐ·è¤¬£µ·î¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç·×²è¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¾¡Éé¤Î¹ÔÊý¤Ëº£¤«¤éÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯£±£²·î¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¶½¹Ô¤Ç¤Ï¡¢°æ¾å¡¢ÃæÃ«¤È¤â¤ËÈ½Äê¾¡Íø¡£¤¿¤À¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé½éÀï¤ÎÃæÃ«¤Ï¤ä¤äÉ¾²Á¤ò²¼¤²¤ë»î¹çÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¸µÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¡¦ÀÖÊæÎ¼»á¤Ï¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÀÖÊæÎ¼¤Î¥ë¡¼£Ô£Õ£Â£Å¡×¤ÇÃíÌÜÂÐ·è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡ÖÁ°²ó¤Î¥ê¥ä¥É¤Ç¡¢´üÂÔ´¶¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍî¤Á¤¿´¶¤¸¤Ï¤¹¤ë¤è¤Í¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò¸ý¤·¤¿¡£
¡¡¸Ä¿ÍÅª¤Ê°Õ¸«¤È¤·¤Æ¡Ö¤¢¤ÎÌë¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤éÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ëà¤¤¤è¤¤¤è¤³¤Î£²¿Í¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ë¤ó¤À¤Íá¤Ã¤Æ´üÂÔ´¶¤¬°ìÈÖ¾å¤¬¤ë¤Î¤òÁÛÁü¤·¤¿»þ¤Ë¡¢°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥ê¥ä¥É¤ÇÃæÃ«Áª¼ê¤¬Í½ÁÛ°Ê¾å¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ë¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤·¤Æ¤¢¤ÎÁê¼ê¤Ë£Ë£Ï¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ç°æ¾åÁª¼ê¤¬¤¢¤ó¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤Æ°¤¤ò¤¹¤ì¤Ðà¤¢¤ì¡©¡¡¤³¤ì¾¡ÉéÏÀ¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Í¡©á¤È°ìÈÖ£µ·î¤Ë´üÂÔÅÙ¤¬¥°¥Ã¤È¾å¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÃæÃ«Áª¼ê¤Î»î¹ç¤ò¡¢Æü¤Ë¤Á¤¬¤¿¤Ã¤Æ¸«ÊÖ¤·¤¿¤ï¤±¤è¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ÎÂÎ¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¤Í¡£Àþ¤¬ºÙ¤¤¡£º£¤Þ¤Ç¤ÏÂç¤¤¯¤Æ¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÌÌ¤Ç¤âÂÎ³ÊÌÌ¤Ç¤âÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¬¥É¡¼¥ó¤È¿¿¤óÃæ¤Ë¹½¤¨¤Æ²û¿¼¤¯Àï¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤±¤É¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥à¤Ç¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£Á°È¾¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¸åÈ¾¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤Í¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ÇÊÑ¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡Ö¤Ç¤â¤Í¡¢¡Ê¼¡Àï¤Þ¤Ç¡Ë£µ¡¢£¶¤«·î¤°¤é¤¤¤¢¤ë¡£¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤è¡£¤¹¤´¤¤Áª¼ê¤¬¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤·¤¿¼¡¤Î»î¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡£ÂÎ¤â¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤·¡£²¶¤âÀµÄ¾¡¢¤³¤ÎÁ°¤ÎÃæÃ«Áª¼ê¤Î»î¹ç¤ò¸«¤¿¤é¾¡ÉéÏÀ¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÃæÃ«Áª¼ê¤ÎÀ³Ê¤È¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡Ê°æ¾åÀï¤Þ¤Ç¤Ë¡Ë¤«¤Ê¤ê¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¾¡ÉéÏÀ¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤Ï¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÃæÃ«¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤Ë¤â´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£