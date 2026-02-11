ブラウン仕立ての上質デザインに反響集まる

トヨタの「アクア」は燃費の良さと取り回しのしやすさを軸に、長く日本の生活に寄り添ってきました。

派手さは控えめでも、日常の道具として信頼できる存在であることが、この車名を定着させた理由でしょう。

【画像】超カッコイイ！ これが“オトナ仕様”のトヨタ「ちいさな高級車」です！（21枚）

初代が登場したのは2011年で、ハイブリッドの身近さを一気に広げた功績は小さくありません。

その後、2021年に現行世代へと移行し、TNGAのGA-Bプラットフォームを採用することで、走りの安定感やボディのしっかり感が一段と高められました。

単に燃費に優れるだけでなく、運転していて安心感があるという評価が増えたのも、この世代からの変化だといえます。

そうした流れの中で、2024年4月に設定されたのが特別仕様車の「Z“Raffine”」でした。最上級グレードを土台に、装備の豪華さを競うのではなく、色使いや加飾の選び方で落ち着いた雰囲気を作り込んだ点が特徴です。

ブロンズ系のアクセントをフロント周りやホイールに配し、ミラーやドアハンドルはダークトーンで引き締めることで、控えめながら統一感のある外観にまとめられていました。

室内も同じ方向性で、インパネやセンターコンソール周辺にブロンズ調の加飾を施し、大型ディスプレイと組み合わせて、クラスを意識させない穏やかな空間を演出しています。

素材感と色味をそろえることで、数字に表れない居心地の良さを積み上げていく姿勢が見て取れました。

販売店装着のアクセサリーで自分好みに仕上げられる余地が用意されていたのも、この仕様の楽しみ方の一つだったでしょう。

価格（消費税込み）は2WDモデルで266万7000円、4WDでは283万7000円と、コンパクトカーとしてはやや高めでしたが、当時の車両価格全体の上昇や内容を考えれば、質感を重視する層に向けた提案として納得感のある位置づけでした。

サイズを抑えつつ、触れる部分の満足度を高めたいという考え方は、今振り返っても現実的です。

そして2025年9月、アクアはフロントデザインを一新し、いわゆるハンマーヘッドを取り入れたシャープな表情へと進化しました。

現在は2026年2月ですが、この変化を経た今だからこそ、ラフィネが示した「小さくても質にこだわる」という別の方向性が、よりはっきりと見えてきます。流行の先進感とは異なる価値を、静かに提示していた存在だったと言えるでしょう。

実際に当時の反応を振り返ると、「派手じゃないけど落ち着くデザインがいい」「ブロンズの使い方が大人っぽい」「このサイズで豪華内装の雰囲気がいい」「価格は高めだけど納得できる仕立て」「日常使いにちょうどいい上質感」「次のモデルチェンジ前の隠れた良作」「長く乗っても飽きなさそう」といった声が、ネット上で語られていました。

こうした評価は、数字や流行だけでは測れない価値が確かに存在したことを物語っています。