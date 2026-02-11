「ミラノ・コルティナ五輪ノルディックスキー・ジャンプ混合団体・決勝」（１０日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）

日本は丸山希（２７）＝北野建設＝、小林陵侑（２９）＝チームＲＯＹ＝、高梨沙羅（２９）＝クラレ＝、二階堂蓮（２４）＝日本ビール＝で挑み、合計１０３４・０点で同種目初のメダルとなる銅メダルを獲得した。

４年前の北京五輪でスーツ規程違反の悪夢を経験した高梨にとっては雪辱のメダルとなった。４位のドイツとはわずか１・２点差。距離にして５０センチ差だった。

メダル獲得に両手を突き上げていた高梨だったが、４年前の混合団体メンバー、伊藤有希（３１）＝土屋ホーム＝の前に立つと一気に涙腺が崩壊した。

高梨とともに日本のジャンプ女子をけん引してきた伊藤。今回は個人戦には出場しているものの、丸山の急成長もあって団体メンバーからは外れていた。

チームの精神的支柱でもある伊藤が、高梨を抱きしめる様子にＳＮＳも称賛の嵐。「貴重な存在」、「有希ちゃんはいつも優しい」、「涙にジーン」などの声が上がっていた。

高梨は試合後、４年前のメンバーだった伊藤有希、佐藤幸椰への思いに自ら触れた。「あの時、一緒に飛んでくれた有希さんと幸椰さんと取ることができなかったメダルを、今こうして自分もこの舞台に立たせていただいて取ることはできたんですけども…。それでもずっと応援してくれる有希さん、幸椰さんのおかげで今ここに立たせてもらっているので。自分の取ったメダルではないと思いますが、たくさんの方々の力があって取れたメダルです」と、あふれる感謝の思いを伝えた。