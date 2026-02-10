Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年2月10日は、ケーブル2本内蔵・大容量・高出力とハイスペックなAnker（アンカー）の超大容量モバイルバッテリー「Power Bank（25000mAh, Built-In & 巻取り式USB-Cケーブル）」が、お得に登場しています。

Anker Power Bank (25000mAh, Built-In & 巻取り式USB-Cケーブル) 【PD対応/PSE技術基準適合/USB-C入力対応 / 165W出力 MacBook PD対応Windows PC iPad Pro iPhone 17 / 16 / 15 Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 (ブラック) 10,490円 （30%オフ） Amazonで見る PR PR

ケーブル一体型で便利。Ankerのハイパワーモバイルバッテリーがお得

Anker（アンカー）の「Power Bank（25000mAh, Built-In & 巻取り式USB-Cケーブル）」が30％オフのお買い得に。

合計出力は最大165Wとパワフル。ノートPCからスマートフォンまで、4台の機器を同時に急速充電できるモバイルバッテリーです。

25000mAhと超大容量でノートPCの充電もスムーズ。日常使いから旅行まで幅広いシーンで活躍

約70cmの巻き取り式USB-Cケーブルと、ストラップとしても使える約30cmの一体型USB-Cケーブルの合計2本を搭載。

持ち運ぶ充電ケーブルを減らせるので、荷物少なく移動できて便利です。USB-Cケーブルは高耐久設計で長く愛用できますよ。

25000mAhと超大容量で、MacBook Airを約1回、iPhone 16なら4回以上もフル充電可能です。

大容量ながら約595gと軽量。飛行機内への持ち込みもできるので出張や旅行のお供にもぴったりですよ。

2ポート使用時でも最大165W出力とパワフル。独自の温度管理システムで安全面も問題ありません

2本のUSB-Cケーブルに加えて、USB-A×1ポート、USB-C×1ポートを搭載。各USB-Cポートは最大100W出力で急速充電ができます。

USB-Cを2ポート使用した時は合計出力は最大165W。4ポート使用時でも合計最大130W出力で充電が可能です。

本体への充電も最大100Wの入力に対応し、約1時間40分で満充電が完了します。

バッテリー残量、温度、ポートごとの出力をリアルタイムで確認できるディスプレイ機能を搭載。ひと目で充電状況が分かるのは助かりますね。

独自の温度管理システム「ActiveShield 2.0」によって接続する機器を保護しながら安全に充電ができますよ。

