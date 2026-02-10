Image: Apple

iPhone 17ファミリーの新たな一員として加わることが期待されるiPhone 17e。

【噂まとめ】iPhone 17eのすべて。性能ちょいアップで価格すえおき？

果たしてMagSafeに対応するのか？バッテリー持ちはさらに伸びるのか？など、気になることはいくつかありますが、すべての真相はまもなく明らかになるのかもしれません。

A19チップ採用？MagSafe対応にも期待したい

Bloombergのマーク・ガーマン記者によると、少なくとも4つの新要素を含むiPhone 17eは、まもなく登場するとのことです。具体的な発表日時に関しては不明ですが、最近では2月19日に登場とのウワサが出ています。

ガーマン氏が予想するiPhone 17eの4つの新要素とは、MagSafe対応、A19チップ、C1Xモデム、N1ワイヤレスチップの搭載です。後者3つについては、別の情報源からも搭載の可能性が伝えられていたため、信憑性は高そうです。

また、iPhone 17eの販売価格ですが、iPhone 16eと同じ599ドルからになるとガーマン氏は伝えています。仮に日本でもお値段据え置きが実現した場合には、9万9800円から購入できるというわけですね。

もしこれらの情報が本当なら、iPhone17eはiPhone 16eよりもコスパに優れたiPhoneとして高い人気を集めそうですね！

Source: MacRumors