²ÈÅÅ¤ò¥³¥ó¥»¥ó¥È¤«¤é²òÊü¤Ç¤¤½¤¦¡£¥â¥ÐÅÅ¡Ü¥Ü¥¿ÅÅ¤È¤¤¤¦Äó°Æ
¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤ÎÃæ¤«¤é¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼2¸Ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤µ¡£
ÄäÅÅ»þ¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ç»È¤¦¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¡£»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÉáÃÊ¤·¤Þ¤¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¤½¤ì¤¸¤ãÊõ¤Î»ý¤ÁÉå¤ì¤Ç¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤â¤Ã¤ÈÉáÃÊ»È¤¤¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¡Ä¤È´¶¤¸¤¿¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¡£
Æü¾ï¤âÈó¾ï»þ¤â»È¤¨¤ë½¼ÅÅ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó
JVC¤Î¥Ý¥¿ÅÅ¤Ï¡¢¾ï¤Ë¥³¥ó¥»¥ó¥È¤ËÁÞ¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤Ç¤¤ë¡¢°ÂÁ´À¤Î¹â¤¤¥ê¥ó»ÀÅ´·Ï¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¡£ÍÆÎÌÊÌ¤Ç2¥â¥Ç¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÖBN-RL410¡×¤ÏÍÆÎÌ385.28Wh¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¡ÖBN-RL230¡×¤ÏÍÆÎÌ206.4Wh¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
½ÐÎÏ¤Ï¥·¥¬¡¼¥½¥±¥Ã¥È¡¢USB-A¡¢USB-C¡¢¤½¤·¤ÆAC¡Ê¥³¥ó¥»¥ó¥È¡Ë¤È¼ïÎà¤¬ËÉÙ¤Ê¤Î¤Ç¡¢²ÈÅÅ¤ä¥¬¥¸¥§¥Ã¥ÈÎà¤ÎµëÅÅ¡¿½¼ÅÅ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡À✨¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó✨¡¿- JVC (Japan) (@jvc_jp) February 6, 2026
3·î¾å½ÜÈ¯ÇäÍ½Äê¡ª
Litheli¡Ê¥é¥¤¥Æ¥ê¡Ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ÇÅÅÆ°¹©¶ñ¤ä²ÈÅÅ¤Ê¤É¤ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëLERA¼Ò¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¡ÖJVC Powered by Litheli¡×¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¡ÖBN-RL410¡×¡ÖBN-RL230¡×¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡ÖBH-U4¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡ª
Àè¹ÔÍ½Ìó¤ÏËÜÆü³«»Ï¤Ç¤¹¡£
¥·¥ê¡¼¥º²ÈÅÅ¤Ë»È¤¤²ó¤»¤ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼
ÌÌÇò¤¤¤Î¤¬¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡ÖBH-U4¡×¤¬2¤ÄÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¡£»È¤¤¤¿¤¤»þ¤Ï¥¹¥³¥ó¤ÈÈ´¤¯¤È»ý¤ÁÊâ¤±¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¤³¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ä¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò½¼ÅÅ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯·¿ÁÝ½üµ¡¡¢¥Ï¥ó¥Ç¥£¡¼ÁÝ½üµ¡¡¢¹â°µÀö¾ôµ¡¡¢¥é¥ó¥¿¥ó¡¢¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¥¬¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿JVC¤Î¡ÖU4 SMART LINK ¡×¥·¥ê¡¼¥º²ÈÅÅ¤ÎÅÅÃÓ¤È¤·¤Æ»È¤¤²ó¤»¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¥¬¥ó¥À¥à¡¢¥¬¥ó¥¿¥ó¥¯¡¢¥¬¥ó¥¥ã¥Î¥ó¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¦¥³¥¢¡¦¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤·¤¯¤Ï¥Þ¥¥¿¤ÎÅÅÆ°¹©¶ñ¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¡© Æ±¤¸µ¬³Ê¤ËÅý°ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÂ·¤¨¤è¤¦¤«¤Ê¡©¤È¤¤¤¦¹ØÇã°ÕÍß¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤¦¤Þ¤¤¤Ê¤¡¡£
¤â¤Á¤í¤ó³°¤Ç¤â»È¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢¸ß´¹À¤Î¤¢¤ëÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤ò·Ò¤²¤Ð¡¢¥½¡¼¥é¡¼¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»ËÜÂÎ¤ò½¼ÅÅ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£À²¤ì¤Æ¤¤¤ì¤ÐÄäÅÅ¤¬Â³¤¤¤Æ¤âÅÅÎÏ¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¤Þ¤¿¤â¤·ÄäÅÅ¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤â¡¢¥³¥ó¥»¥ó¥ÈµëÅÅ¤«¤é¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿µëÅÅ¤Ë¼«Æ°Åª¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¤Î¤âËÜÀ½ÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡ÖBN-RL410¡×¤Ï¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤Ê¤é¥¹¥Þ¥Û¤¬Ìó21²ó¤Î½¼ÅÅ¡¢¥Î¡¼¥ÈPC¤¬Ìó6.5»þ´Ö¡¢±Õ¾½¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤éÌó5»þ´Ö¡¢ÅÅµ¤ÌÓÉÛ¤¬Ìó5.5»þ´Ö»È¤¨¤Þ¤¹¡£¡ÖBN-RL230¡×¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤¬Ìó11²ó¤Î½¼ÅÅ¡¢¥Î¡¼¥ÈPC¤¬Ìó3»þ´Ö¡¢±Õ¾½¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤éÌó2.5»þ´Ö¡¢ÅÅµ¤ÌÓÉÛ¤¬Ìó2.5»þ´Ö»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤ÎÆâÉô¤Ç¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤â½¼ÅÅ¤·¤Æ¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È²ÈÅÅ¤Þ¤Ç¤½¤ì¤Ç¶îÆ°¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ö¤½¤Î¼ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤¡¡Á¡×¤È´¶¿´¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃÖ¤¾ì½ê¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
°ì½Ö¡ÖUSB-C¥Ý¡¼¥È¾¯¤Ê¤¯¤Í¡©¡×¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä»Òµ¡¤Î¥â¥ÐÅÅ»È¤¨¤Ð¤¤¤Ã¤«¤Ê¡£ ¡ÖBN-RL410¡×¤ÏÀÇ¹þ5Ëü2800±ß¡¢¡ÖBN-RL230¡×¤ÏÀÇ¹þ3Ëü6800±ß¤Ç¤¹¡£
Source: YouTube, X, JVC (1, 2)