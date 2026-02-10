À¤³¦½é¤Î¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÅëºÜEV¤Ï¹ÒÂ³µ÷Î¥400kmÄ¶¤¨¤ÇÅß¤âÀÇ½¤ò9³ä°Ý»ý
Ãæ¹ñ¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼Âç¼ê¡¦Ç«ÆÁ»þÂå¿·Ç½¸»²Êµ»(CATL)¤¬¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¡¦Ä¹°Âµ¥¼Ö¤ÈÁÈ¤ß¡¢ÎÌ»º¼Ö¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÅëºÜ¤ÎEV¤ò2026Ç¯Æâ¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
CATL and CHANGAN Launch World¡Çs First Mass-Production Sodium-Ion Passenger Vehicle
https://www.catl.com/en/news/6720.html
https://insideevs.com/news/786509/catl-changan-worlds-first-sodium-ion-battery-ev/
CATL¤ÇÃæ¹ñEV»ö¶È¤ÎCTO¤òÌ³¤á¤ë¹âßå»á¤Ï¡¢¡Ö²¿Ç¯¤âÁ°¤ËEV¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Ä¹°Âµ¥¼Ö¤Ë¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÕÇ¤¤ÈÀïÎ¬ÅªÀè¸«À¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¥¤¥ª¥óµ»½Ñ¤Î³«È¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶È³¦¤òºÆ¤Ó¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£CATL¤Ï¡¢¶È³¦¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤È¤â¤ËÆ¯¤±¤ëµ¡²ñ¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀïÎ¬¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢°ÂÁ´¤Ç¿®Íê¤Ç¤¤ë¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¥¤¥ª¥óµ»½Ñ¤ò»Ô¾ì¤ËÅêÆþ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀìÌçÃÎ¼±¤ò·ë½¸¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
CATL¤Î¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡ÖNaxtra¡×¤ÏºÇÂç175Wh/kg¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ì©ÅÙ¤ò¼Â¸½¤·¡¢ÅÅµ¤¤Î¤ß¤Î¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Ç400kmÄ¶¤¨¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤¬¿ÊÊâ¤¹¤ë¤È¡¢¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Ï¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·¿¤Ç300km¡Á400km¡¢½ãÅÅÆ°·¿¤Ç500km¡Á600km¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
EV¤Ï¶Ë´¨´Ä¶¤ÇÀÇ½Äã²¼¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖNaxtra¡×¤ÎÆÃÄ§¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹30¡î¤Î´Ä¶¤Ç¤âÆ±¾ò·ï¤Î¥ê¥ó»ÀÅ´¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÌó3ÇÜ¤Î½ÐÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë°ìÊý¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹40¡î¤Ç¤â90¡ó°Ê¾å¤ÎÍÆÎÌ¤ò°Ý»ý¤·¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹50¡î¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿ÅÅÎÏ¶¡µë¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
ÇËºÕ¡¢·ê³«¤±¡¢¥Î¥³¥®¥ê¤Ç¤ÎÀÚÃÇ¤Ê¤É¤Î²á¹ó¤Ê¾ò·ï²¼¤Ç¥Æ¥¹¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢Naxtra¤ÏÈ¯±ì¡¦È¯²Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÅÅÎÏ¤ò¶¡µë¤Ç¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Þ¤º¤Ï¥»¥À¥ó¡ÖÄ¹°Â·¼¸»A06¡×¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢Ä¹°Âµ¥¼Ö¤ÎÂ¾¤Î¼Ö¼ï¤Ë¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£
ËÜÅö¤ËNaxtra¤¬¼çÄ¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÀÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢EV¤Ë¤È¤Ã¤Æ²á¹ó¤Ê´Ä¶¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÃæ¹ñÀ¾Éô¤äÅìËÌÉô¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤ë¸¡¾Ú¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£