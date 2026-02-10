¡Ö¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤·ç´Ù¡×¤¬¼¡¡¹¤ËÈ¯³Ð¡ÄÀ¤ÅÄÃ«¡Ö¹âµé¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡×½»Ì±¤¬ÅìµÞÉÔÆ°»º¤È ¡íË¡Äî¤ÇÂç¥â¥áÃæ¡í
ÇÛ´É¤ÎÉÔÈ÷¤äÅ´¶Ú¤ÎÉå¿©¤Ê¤É¡¢¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤·ç´Ù¤¬¼¡¡¹¤ËÈ¯³Ð¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡ÖÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¡×¤ò¸½ÃÏ¥ì¥Ý¡¼¥È
£±·î19Æü¸á¸å£³»þ¡¢ÅìµþÃÏÊýºÛÈ½½ê¤Î419¹æË¡Äî¤Ç¡¢¤¢¤ëÌ±»öÁÊ¾Ù¤ÎÂè£³²ó¸ýÆ¬ÊÛÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Èï¹ð¤Ï¡¢¤«¤Î½ÂÂô±É°ì¤¬¶½¤·¤¿ÅÄ±àÅÔ»Ô³ô¼°²ñ¼Ò¤ò¸»Î®¤È¤¹¤ëÅìµÞ¥°¥ë¡¼¥×¤Î°ì³Ñ¤òÃ´¤¦¡¢ÅìµÞÉÔÆ°»º¡£ÁÊ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅìµÞ¥°¥ë¡¼¥×¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î½»Ì±¤À¤Ã¤¿¡£
¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÅìµÞ¥É¥¨¥ë¡¦¥¢¥ë¥¹À¤ÅÄÃ«¥Õ¥í¥ì¥¹¥¿¡Ê°Ê²¼¡¢¥Õ¥í¥ì¥¹¥¿¡Ë¡×¡£ÃÏ¾å£¸³¬·ú¤Æ¤ÎÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¡Ç98Ç¯¤ËÅìµÞ·úÀß¤¬½×¹©¤·¡¢ÅìµÞÉÔÆ°»º¤¬ÈÎÇä¡£ºÇ´ó¤ê¤ÎÅìµÞÀ¤ÅÄÃ«Àþ¼ãÎÓ±Ø¤Þ¤ÇÅÌÊâ£³Ê¬¤È¤¤¤¦¹¥Î©ÃÏ¤¬¥¦¥±¤Æ49¸Í¤¬´°Çä¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡½¡½¡Ç18Ç¯¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤¢¤ë°ÛÊÑ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Ì´¤Î¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤Ï·ç´Ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ø¤È»Ñ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡Ö¥Õ¥í¥ì¥¹¥¿¡×¤Î´ÉÍýÁÈ¹çÍý»öÄ¹¡¦»°¿È(¤µ¤ó¤ß)ÂÀÏº»á¤¬·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö¡¡¡×Æâ¤Ï»°¿È»á¤ÎÈ¯¸À¡Ë¡£
¡Ö£±³¬¤Î½»Ì±¤«¤é´ÉÍýÁÈ¹ç¤Ë¡¢¡ØÉô²°¤Î¾²¤äÊÉ¤Ë¥«¥Ó¤¬È¯À¸¤·¤¿¡Ù¤ÈÁê¼¡¤¤¤ÇÁêÃÌ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤°¤ËÅìµÞÉÔÆ°»º¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ËÃÏ²¼¥Ô¥Ã¥È¡ÊÇÛ´É¤äÅÅµ¤¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ê¤É¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ë¤òÄ´ºº¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ØÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡Ù¤È¸À¤¦¡£¤¿¤À¡¢Ä´ºº»þ´Ö¤¬£µÊ¬Â¤é¤º¤È¤¢¤Þ¤ê¤ËÃ»¤¯¡¢ÉÔ¿®´¶¤òÊú¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥«¥ÓÌäÂê¤Ï°ì¸þ¤Ë²þÁ±¤µ¤ì¤º¡¢¡Ç19Ç¯£³·î¤Ë´ÉÍýÁÈ¹ç¤Ï³°Éô¤ÎÄ´ºº²ñ¼Ò¤Ë°ÍÍê¤·¤ÆÃÏ²¼¥Ô¥Ã¥È¤òºÆÄ´ºº¡£¤¹¤ë¤È¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤»ö¼Â¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡ÖÃÏ²¼¥Ô¥Ã¥È¤ËÂç¤¤Ê¿å¤¿¤Þ¤ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£±«¿å¤¬Æþ¤ê¹þ¤à¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¦¤¨¡¢ÄÌµ¤´É¤â¤Ê¤¯¡¢¿å¤âÇÓ¿å¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¿å¤¿¤Þ¤ê¤¬¡¢£±³¬½»Ì±¤ÎÉô²°¤Î¥«¥Ó¤Î¸¶°ø¤Ç¤·¤¿¡£
Ä´ºº¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¡¢Â¾¤Ë¤â·ç´Ù¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÇÛ´É¤òÄÌ¤¹¤¿¤á¤Ë·úÊª¤ò»Ù¤¨¤ëÅ´¶Ú¤¬¶¯°ú¤ËÀÚÃÇ¤µ¤ì¡¢ÃÇÌÌ¤¬Éå¿©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂÑ¿Ì¥¹¥ê¥Ã¥È¡ÊÃÏ¿Ì¤ÎÍÉ¤ì¤òµÛ¼ý¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÊÉ¤ÈÃì¤Î´Ö¤ËÆþ¤ì¤ëÀÚ¤ìÌÜ¡Ë¤Ï¡¢·úÃÛ»þ¤Î¿ÞÌÌ¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤¿183¥õ½êÃæ¡¢À£Ë¡ÄÌ¤ê¤Ë»Ü¹©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï°ì¤Ä¤â¤Ê¤¯¡¢·úÃÛ´ð½àË¡¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤¿ÂÑ¿ÌÀ¤¬¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
ºÆÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢ÅìµÞÉÔÆ°»º¤Ï¡Ç21Ç¯¤Ë½»Ì±ÀâÌÀ²ñ¤ò¼Â»Ü¡£ÅìµÞÂ¦¤Ï·ç´Ù¤òÇ§¤á¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î·ú¤ÆÂØ¤¨¤È½»Ì±¤Î²¾½»¤Þ¤¤¤Ø¤ÎÅ¾µï¡Ê²ÈÄÂÅù¤ÏÅìµÞÉÔÆ°»º¤¬ÉéÃ´¡Ë¤òÄó°Æ¡£¤À¤¬¡¢Á´½»¿Í¤¬°ì»þÂàµï¤·¤¿¸å¤Ë¡¢¤Þ¤¿¤â¡É·ç´Ù¡É¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö·ú¤ÆÂØ¤¨¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆÅìµÞÉÔÆ°»º¤¬Â¬ÎÌ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢·úÊª¿ÞÌÌ¤ÎËÌ¤Î¸þ¤¤¬Â¬ÎÌ·ë²Ì¤è¤ê¤â14ÅÙ¥º¥ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¿ÞÌÌÄÌ¤ê¤Ë·ú¤ÆÄ¾¤¹¤È¡¢·úÃÛ´ð½àË¡¤Î¹â¤µµ¬À©¤äÆü±Æµ¬À©¤Ë¤è¤ê¡¢Áí¸Í¿ô¤¬23¸Í¸º¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡×
¤½¤ì¤Ç¤âÁÈ¹ç¤ÏÅìµÞÉÔÆ°»º¤È120²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¸ò¾Ä¤ò½Å¤Í¤¿¡£¡Ç24Ç¯£²·î¡¢Áí¸Í¿ô¤ò¸º¤é¤·¤¿¿·¤¿¤Ê·ú¤ÆÂØ¤¨·×²è°Æ¤¬ÅìµÞÂ¦¤Ë¤è¤Ã¤ÆºöÄê¤µ¤ì¡¢´ÉÍýÁÈ¹ç¤ÎÁí²ñ¤Ç¾µÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
¤è¤¦¤ä¤¯·èÃå¤À¤È½»Ì±¤¿¤Á¤¬»×¤Ã¤¿ÌðÀè¡¢Í½ÁÛ³°¤Î»öÂÖ¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡ÖÅìµÞÉÔÆ°»º¤«¤é·ú¤ÆÂØ¤¨¤ÎÃæ»ß¤È¡¢½êÍ¸¢¤ÎÇã¤¤¼è¤ê¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ëÄÌÃÎ½ñ¤¬½»Ì±¤ËÁ÷¤é¤ì¡¢½»Ì±¸þ¤±¤ÎÀâÌÀ²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·ú¤ÆÂØ¤¨°Æ¤ò¾µÇ§¤·¤Æ¤«¤é¤ï¤º¤«£±¥õ·îÂ¤é¤º¤Ç¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸Í¿ô¤Î¸º¾¯¤«¤é¡¢ºÆÆþµï¼Ô¤òÁªÄê¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤½¤ÎÍýÍ³¤Ç¤·¤¿¡£
ÄÌÃÎ½ñ¤Ë¤Ï¡¢Çã¤¤¼è¤ê¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¡íË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤Ã¤Æ²¾½»¤Þ¤¤Àè¤«¤éÄÉ¤¤½Ð¤¹¡í¤È¤¤¤¦»Ý¤ÎµºÜ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶¼¤·¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
µÞÅ¾Ä¾²¼¤Î·ú¤ÆÂØ¤¨Ãæ»ß¤ËÅìµÞÉÔÆ°»ºÂ¦¤Î¼çÄ¥
ÆÍÁ³¤ÎÄÌ¹ð¤Ë¡¢´ÉÍýÁÈ¹ç¤ÏÌÔÈ¿È¯¡£áã¤ì¤òÀÚ¤é¤·¤¿½»Ì±¤¿¤Á¤Ï¡¢Àï¤¤¤Î¾ì¤ò¤Ä¤¤¤ËË¡Äî¤Ø¤È°Ü¤·¤¿¡£»°¿È»á¤é½»Ì±£¶¿Í¤Ï¡Ö·ú¤ÆÂØ¤¨¤ÎµÁÌ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯£¶·î¤ËÅìµÞÉÔÆ°»º¤òÄóÁÊ¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÅìµÞÉÔÆ°»º¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¼çÆ³¤·¤¿·ú¤ÆÂØ¤¨¤ÎÊý¿Ë¤ò¡¢½»Ì±¤Î°Õ¸þ¤òÌµ»ë¤·¤Æ°ìÊýÅª¤ËÃÇÇ°¤¹¤ë¤ÈÀë¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢ÅìµÞÉÔÆ°»º¤«¤éÄó¼¨¤µ¤ì¤¿Çã¤¤¼è¤ê³Û¤Ç¤Ï¡¢À¤ÅÄÃ«¶è¤ÇÆ±¤¸µ¬ÌÏ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£ÆÍÁ³¤«¤Ä¶¯¹Å¤ÊÍ×µá¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅþÄìÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×
ËÁÆ¬¤ÎÂè£³²ó¸ýÆ¬ÊÛÏÀ¤ÇÅìµÞÉÔÆ°»ºÂ¦¤Ï¡¢·ú¤ÆÂØ¤¨¤Ø¤Î¹ç°Õ¤ÏÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¹¤ëÅúÊÛ½ñ¤òºîÀ®¤·¤ÆÁ´ÌÌÂÐ·è¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¿ô¡¹¤Î·ç´Ù¤äµÞÅ¾Ä¾²¼¤Î·ú¤ÆÂØ¤¨Ãæ»ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅìµÞÉÔÆ°»º¹Êó¼¼¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë²óÅú¤·¤¿¡£
¡ÖÅö¼Ò¤Ï¡¢Ê¬¾ù»ö¶È¼ç¤È¤·¤Æ¡¢ÀÁÉé¶È¼Ô¤¬»Ü¹©¤·¤¿¡ØÀ¤ÅÄÃ«¥Õ¥í¥ì¥¹¥¿¡Ù¤òÊ¬¾ù¤·¤¿¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±·úÊª¤Ï¡¢Àµ¼°¤Ê·úÃÛ³ÎÇ§¡¦´°Î»¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Åö¼Ò¤È¤·¤Æ¤â¡¢Å¬ÀÚ¤Ê»Ü¹©¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÀÁÉé»Ü¹©¶È¼Ô¤«¤é¤ÎÊó¹ðÅù¤Ë´ð¤Å¤¡¢¾åµ¤Î¤è¤¦¤Ê·ç´Ù¡ÊÊÔ½¸ÉôÃí¡§ÇÛ´É¤ÎÉÔÈ÷¤äÅ´¶Ú¤ÎÉå¿©¤Ê¤É¡Ë¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê·ú¤ÆÂØ¤¨Ãæ»ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë¡Ç24Ç¯£²·î¤Î´ÉÍýÁÈ¹ç¤ÎÁí²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë·ú¤ÆÂØ¤¨·×²è°Æ¤ÎÆâÍÆ¤Ç·ú¤ÆÂØ¤¨¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½»Ì±¤«¤é¤ÎÁí°Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î¤´¼ÁÌä¤Ç¤·¤¿¤é¡¢»ö¼Â¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ç24Ç¯£²·î¤ÎÄê´üÁí²ñ¤Î»þÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¡ØÀ¤ÅÄÃ«¥Õ¥í¥ì¥¹¥¿¡Ù¤Î·ú¤ÆÂØ¤¨¤Ï³ÎÄê¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Åö¼Ò¤Ï¡¢½»Ì±¤ÎÊý¤ÎÃæ¤Ë¤Ï·ú¤ÆÂØ¤¨¤è¤êÇã¤¤¼è¤ê¤Î¤Û¤¦¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ëÊý¤¬ÁêÅöÄøÅÙ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤Î²¼¡¢¡Ç24Ç¯£³·î¤Ë¶èÊ¬½êÍ¸¢¤òÇã¤¤¼è¤ë¤³¤ÈÅù¤òÄó°Æ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢½»Ì±¤ËÄó¼¨¤·¤¿Çã¤¤¼è¤ê³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÄó¼¨³Û¤Ï¡¢Çã¼èÂÐ¾ÝÊª·ï¤Î»þ²Á¤òÍÚ¤«¤Ë¾å²ó¤ë¶â³Û¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
ÅìµÞÉÔÆ°»º¤Î²óÅú¤Ë»°¿È»á¤¬Ê°¤ë¡£
¡Ö¡Ç21Ç¯£´·î¤Ë²æ¡¹¤Ï¡¢Åö»þ¤Î²¬ÅÄÀµ»Ö¼ÒÄ¹¤ÎÈ½»Ò¤¬²¡¤µ¤ì¤¿½ñÌÌ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¡í·ú¤ÆÂØ¤¨¤ò¹Ô¤¦¡í»Ý¤¬ÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Çã¤¤¼è¤ê¤Ë±þ¤¸¤¿½»Ì±¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅìµÞÂ¦¤¬´ü¸Â¤òÀß¤±¤Æ²¾½»¤Þ¤¤¤«¤é½Ð¤ë¤è¤¦¶¯¹Å¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¡£
¥Õ¥í¥ì¥¹¥¿¤Ë¤Ï80Âå¤Î½»Ì±¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤Ï½ª¡Ê¤Ä¤¤¡Ë¤ÎÀ³²È¤òÆÍÁ³¼è¤ê²õ¤¹¤ÈÄÌÃ£¤µ¤ì¡¢µã¤¯µã¤¯²È¤ò¼êÊü¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Çã¤¤¼è¤ê¤Ë±þ¤¸¤¿Êý¤«¤é¤Ï¡ØÅìµÞ¤È¤Ï¤â¤¦´Ø¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¡Ø°ì½ï¤ËÀï¤¨¤Ê¤¯¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÏ¢Íí¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½»Ì±¤Ï¤ß¤ó¤Ê¡¢¿ÍÀ¸Àß·×¤òÂç¤¤¯¶¸¤ï¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¥É¥í¾Â¤ÎË¡ÄîÆ®Áè¡¢¼¡²ó¤Î´üÆü¤Ï£´·î14Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡íÌ´¤ÎÀ×ÃÏ¡í¤Ï¼êÉÕ¤«¤º¤Î¤Þ¤Þ¡¢º£¤âÀ¤ÅÄÃ«¶èÆâ¤Ë¥Ý¥Ä¥ó¤ÈÐÊ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
