マイホームは人生最大の買い物だ。理想を追い求めたいところだが、予算という現実的な問題も。本当は駅近の注文住宅がいいけれど、それが叶わないとき、どちらを選ぶだろうか。ガールズちゃんねるに5月上旬、「駅近の建売か、駅遠の注文住宅か」というトピックが立った。トピ主は現在マイホームを計画中。駅から徒歩5分の建売か、駅から徒歩20分〜25分の注文住宅かで夫婦の意見が割れているという。「夫婦ともに電車通勤なので、夏