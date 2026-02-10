¡ÔÌó180Æü¤Ö¤ê¤ËÉ½ÉñÂæ¤Ø¡Õ½÷Í¥Éüµ¢¤ÎÊÆÁÒÎÃ»Ò¡¢½ÐÀÊ¤Î±Ç²è¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥óÍ½Äê¡Ö²¿¤ò¸ì¤ë¤«¤ÏËÜ¿Í¼¡Âè¡Ä¡×
¡¡½÷Í¥¡¦ÊÆÁÒÎÃ»Ò¡Ê50¡Ë¤¬Ìó6¤«·î¤Ö¤ê¤Ë¸ø¤ÎÉñÂæ¤Ë»Ñ¤ò¸½¤ï¤¹¡£Èà½÷¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢2025Ç¯9·î°Ê¹ß¡¢Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ê£¿ô¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¡¢»ö¼Â¾å¤Î³èÆ°µÙ»ß¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£2·î13Æü¤è¤êÊÆÁÒ¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ø¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Õ¥é¥¤¥ÈTHE MOVIE¡Ù¡ÊPrime Video¡Ë¤ÎÇÛ¿®¤ËÈ¼¤¤¡¢2·î10Æü¤ËÅÔÆâ¤Î·à¾ì¤ÇÆ±ºî¤Î´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¤ÎÂ´¶È¥¢¥ë¥Ð¥à¼Ì¿¿¤ä¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¿Í¥À¥ó¥µ¡¼¡¦X»á¤ÈÍÙ¤ë»Ñ¤Ê¤É¤â
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤Û¤«¤Î¥¥ã¥¹¥È¤é¤È¤È¤â¤ËÊÆÁÒËÜ¿Í¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£Ìó180Æü¤ÎÄÀÌÛ¤òÇË¤ê¡¢µÍ¤á¤«¤±¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¤ä400¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç²¿¤ò¸ì¤ë¤Î¤«¨¡¨¡¡£
¡¡¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼X¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÎÂçÌçÌ¤ÃÎ»ÒÌò¤¬Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¡¢¹ñÌ±Åª½÷Í¥¤È¤Ê¤Ã¤¿ÊÆÁÒ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2025Ç¯9·î°Ê¹ß¤ËÆÍÇ¡¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÁ°¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö2025Ç¯10·î¡¢´ØÅì¿®±Û¸üÀ¸¶ÉËãÌô¼èÄùÉô¤¬¤ª¤è¤½2¤«·îÁ°¤ËÊÆÁÒ¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤Ë²ÈÂðÁÜº÷¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤Ï¥Î¡¼¥³¥á¥ó¥È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯Ëö¤Ë¼«¿È¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÁÜºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤Æ¡¢¡Øº£¸å¤âÁÜºº¤Ë¤Ï¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ì¶èÀÚ¤ê¤Ä¤¤¤¿¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¡Ê2025Ç¯12·î26Æü¡Ë¤È¡¢¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÄÀÌÛ¤òÇË¤Ã¤Æ¤«¤éÌó1¤«·î¡¢ÊÆÁÒ¤¬ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢¤½¤Î¸å2026Ç¯1·î30Æü¤ËÉÔµ¯ÁÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£Éüµ¢¤Ø¤È½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëÊÆÁÒ¤Î½é»ÏÆ°¤¬¡¢¡Ø¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Õ¥é¥¤¥ÈTHE MOVIE¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡Öº£ºî¤Ï¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤Æ¸Î¿Í¤òÊì¹ñ¤Ø¤ÈÁ÷¤êÆÏ¤±¤ë¹ñºÝÎîÛÍÁ÷´Ô»Î¤Î»Ñ¤òÄÖ¤Ã¤¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºîÉÊ¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿Êª¸ì¤Ç¤¹¡£2023Ç¯¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤Î±Ç²è²½¤Ç¡¢ÊÆÁÒ¤µ¤ó¤Ï¹ñºÝÎîÛÍÁ÷´Ô²ñ¼Ò¤Î¹äÏÓ¼ÒÄ¹Ìò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼X¡Ù¤Î¤è¤¦¤ËÂç¥·¥ê¡¼¥º²½¤·ÆÀ¤ëºîÉÊ¤Ç¡¢Èà½÷¤âÈ±·¿¤ò¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¡¼¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤ÆÄ©¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¡Ø¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Õ¥é¥¤¥ÈTHE MOVIE¡Ù¤Î´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤Ç¤Ï¡¢½Ð±é¼Ô¤Î¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢Á°½Ð¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¤¬ÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¡Ö1·î¤Î´Ø·¸¼Ô¸þ¤±¤Î»î¼Ì²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÊÆÁÒ¤µ¤ó¤Î½ñÎàÁ÷¸¡ÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤Æ¥¥ã¥¹¥È¤Î½ÐÀÊ¤Ï¸«Á÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·º£²ó¤ÏÊÆÁÒ¤µ¤ó¤Î¤Û¤«¤Ë±óÆ£·û°ì¤µ¤ó¡¢¾¾ËÜÊæ¹á¤µ¤ó¡¢¾ëÅÄÍ¥¤µ¤ó¤é¤Î¥¥ã¥¹¥È¤â»²²Ã¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£30Ê¬ÄøÅÙÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢³Æ½Ð±é¼Ô¤Î°§»¢¤äºîÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÛ¤¤¤Ê¤É¤¬¸ì¤é¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÊÆÁÒ¤µ¤ó¤Î¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ê²ñ¼Ô¤¬¼ÁÌä¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢²¿¤ò¸ì¤ë¤«¤ÏËÜ¿Í¼¡Âè¤Ç¼Áµ¿±þÅú¤Ê¤É¤ÏÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡ÊÆÁÒ¤ÎÉüµ¢¤Ë¡¢À¤´Ö¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¿±þ¤ò¤ß¤»¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£