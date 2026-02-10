Î¢¶âµÄ°÷¤¬ÂçÎÌÅöÁª¢ª42¿Í¤¬¤Þ¤¿¹ñÀ¯¤Ø¡ÄÃæÆ»¡¦ÌîÅÄ»á¡ÖÁèÅÀ¤¬Á´Éô¤«¤¾Ã¤µ¤ì¤¿¡×ÇëÀ¸ÅÄ»á¤Î»Ù»ý¼Ô¤Ï¡ÖÎ¢¶âÌäÂê¤Ï»ÅÁÈ¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¡×
8Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¤¢¤Ã¤¿½°µÄ±¡Áªµó¡£¼«Ì±ÅÞ¤Îµì°ÂÇÜÇÉ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡¢À¯¼£»ñ¶â¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤ËÉÔµºÜ¤Î¤¢¤Ã¤¿¡ÖÎ¢¶â´Ø·¸¸õÊä¡×44¿Í¤¬½ÐÇÏ¤·¡¢¤¦¤Á42¿Í¤¬ÅöÁª¤·¤¿¡£46¿Í¤ÎÎ¢¶â¸õÊä¤ÎÃæ¤Ç18¿Í¤·¤«ÅöÁª¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿Á°²ó2024Ç¯¤ÎÁíÁªµó¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ç¡¢¹â»ÔÀûÉ÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×¤ÎÌäÂê¤¬ÁèÅÀ¤«¤é¾Ã¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡ÒÍîÁª¼Ô¤Ï2¿Í¡Ó¡Ö¥¥ï¥â¥Î¡×¤È¼«µÔ¤·¤Æ¤¤¤¿ÍîÁª¤·¤¿Î¢¶â½÷ÀµÄ°÷¤Î¼Ì¿¿¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡È¤ªÄÌÌë²ñ¾ì¡É¤À¤Ã¤¿ÃæÆ»¤Î³«É¼¥»¥ó¥¿ー¤Î¼Ì¿¿
¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×¤ÎÌäÂê¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¾ì½ê¤ÇÂç¾¡Íø¤·¤¿ÇëÀ¸ÅÄ»á
¡ÖÍ¿ÅÞ¤¬Á°¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤Ç¤âµîÇ¯¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤Ç¤âµÄÀÊ¤òÂç¤¤¯¸º¤é¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡£À¯¼£ÉÔ¿®¤ò¾·¤¤¤Æ¤½¤ì¤ò²ò·è¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£¼«Ì±ÅÞ¤¬µ¯¤³¤·¤¿ÌäÂê¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òËÜ³ÊÅª¤Ë²ò·è¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¤Ç÷¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤¬¾Úµò¤Ë¤³¤ÎÁªµó¶è¤Ç¤âÎ¢¶â¤ò2728Ëü±ßºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤Æ¤ë¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£¤ª¤Þ¤±¤Ë½ÅÊ£Î©¸õÊä¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
ÁªµóÀï½ªÈ×¤Î£²·î£¶Æü¡¢Åìµþ¡¦È¬²¦»Ò»Ô¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÅìµþ24¶è¤ÇÃæÆ»¤Î¿·¿Í¸õÊä¤Î±þ±ç¤ËÆþ¤Ã¤¿»³¸ýÆáÄÅÃË¸µ¸øÌÀÅÞÂåÉ½¤Ï¡¢º£²ó½°±¡Áª¤ÎÎ¢¶âµÄ°÷¤ÎÃæ¤ÇÉÔµºÜ³Û¤¬2ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤¤ÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì¡¦¼«Ì±ÅÞ´´»öÄ¹Âå¹Ô¤¬½ÐÇÏ¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±Áªµó¶è¤ÏÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¾ì½ê¤À¤È¶¯Ä´¤·¡¢ÇëÀ¸ÅÄ»á¤ÎÄÉ¤¤Íî¤È¤·¤òÄ°½°¤Ëµá¤á¤¿¡£
¤·¤«¤··ë²Ì¤ÏÇëÀ¸ÅÄ»á¤¬ÃæÆ»¿·¿Í¤ËÌó£±Ëü£µÀéÉ¼º¹¤ò¤Ä¤±¤ÆÅöÁª¡£Î¢¶âÌäÂê¤ÇºÇ¤âµÕÉ÷¤¬¿á¤¤¤¿2024Ç¯Áªµó¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤Î¸øÇ§¤ò³°¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢ÇëÀ¸ÅÄ»á¤ÏÆ±Áªµó¶è¤ÇÌó£³ËüÉ¼¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¸øÌÀÉ¼¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¤â¼¡ÅÀ¸õÊä¤ËÌó£·Àé500É¼¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤½¤Î¸øÌÀÉ¼¤¬µÕ¤Ë¡ÈÅ¨¡É¤Ë²ó¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢É¼º¹¤ò¹¤²³Ú¡¹¤ÈÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
ÁªµóÀï½éÆü¤Î1·î27Æü¤ÎÂè°ìÀ¼¤Ç¤Ï¡Ö¼ºÇÔ¤â¤·¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤ËÉÔ°Â¤Ê»×¤¤¤äÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ê·Á¤Ç¼«¿È¤ÎÉÔ¾Í»ö¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿ÇëÀ¸ÅÄ»á¤Ï¡¢ÁªµóÀïºÇ½ªÆü¤Î2·î£·Æü¸á¸å¤Î³¹Àë¤Ç¤Ï¤½¤Î¤³¤È¤Ë°ì¸À¤â¸ÀµÚ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
³¹Àë¤Ë¤Ï¡ÖÎ¢¶â2728¡×¤Ê¤É¤ÈÂç½ñ¤¤·¤¿¥×¥é¥«ー¥É¤ò»ý¤Ã¤¿¥×¥í¥Æ¥¹¥¿ー¤âÅÐ¾ì¡£ÇëÀ¸ÅÄ»á¤¬¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¸Î¶¿¤ò¤³¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ë±ø¤µ¤»¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÈóÆñ¤¹¤ë¤È¡¢»Ù»ý¼Ô¤ÏÇï¼ê¤È´¿À¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
70Âå¤Î»Ù»ý¼Ô¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤â¤Î¡ÊÎ¢¶âÌäÂê¡Ë¤Ï»ÅÁÈ¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡×¤È¡¢ÌäÂê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡ÖÎ¢¶âµÄ°÷¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤Ï¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
Á°²ó¤â¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿ÃÏÎÏ¤Î¤¢¤ëÇëÀ¸ÅÄ»á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢º£²ó¤Î½°±¡Áª¤Ç¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÏÎ¢¶âÌäÂê¤òÌä¤ï¤Ê¤¤»ÑÀª¤òÁ¯ÌÀ¤Ë¤·¤¿¡£´Ø·¸¤·¤¿Á°µÄ°÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾®Áªµó¶è38¿Í¤ÈÈæÎãÃ±ÆÈ5¿Í¤Î·×43¿Í¤ò¸øÇ§¡¢½ÅÊ£Î©¸õÊä¤âÇ§¤á¤¿¡£¤µ¤é¤Ë´«¹ð¤ò¼õ¤±Î¥ÅÞ¤·¤¿À¤¹Ì¹°À®¡¦¸µ»²±¡´´»öÄ¹¤âÏÂ²Î»³£²¶è¤«¤éÌµ½êÂ°¤Ç½ÐÇÏ¤·¡¢¼«Ì±¸©Ï¢¤¬»Ù»ý¤·¤¿¡£
·ë²Ì¡¢¾®Áªµó¶è¤Ç¸øÇ§33¿Í¤ÈÀ¤¹Ì»á¤¬ÅöÁª¤·¡¢ÍîÁª¤·¤¿3¿Í¤âÈæÎãÉü³è¡£ÈæÎãÃ±ÆÈ¤Î5¿Í¤ÏÁ´°÷ÅöÁª¤·¡¢¹ç·×42¿Í¤¬ÅöÁª¤·¤¿¡£
ÍîÁª¤·¤¿¤Î¤ÏÂçºå5¶è¤Î¸µ¿¦¡¦¿ùÅÄ¿åÌ®»á¤È¡¢Âçºå10¶è¤Î¿·¿Í¡¦²ÃÇ¼ÍÛÇ·½õ»á¤À¤±¤Ç¡¢Á°²óÍîÁª¤·¤¿²¼Â¼ÇîÊ¸¸µÊ¸Éô²Ê³ØÁê¡ÊÅìµþ11¶è¡Ë¤ä´ÝÀî¼îÂå¡¦¸µ¸ÞÎØÃ´ÅöÁê¡ÊÅìµþ£·¶è¡Ë¤é¥Ó¥Ã¥°¥Íー¥à¤¬¼¡¡¹¾®Áªµó¶è¤Ç¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¡£
¤½¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¿Íµ¤¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¹â»Ô¼óÁê¤Ï¸ø¼¨Ä¾Á°¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ÎÅÞ¼óÆ¤ÏÀ²ñ¤ÇÎáÏÂ¿·ÁªÁÈ¤ÎÂçÀÐ¤¢¤¤³¶¦Æ±ÂåÉ½¤«¤éÎ¢¶âµÄ°÷¤Î¸øÇ§¤òÈóÆñ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢
¡ÖÎ¢¶âµÄ°÷¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤Ï¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤´¼«¿È¤Ç¤½¤ì¡ÊµºÜ¡Ë¤¬ÂÐ½è¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢Í×¤ÏÈë½ñÆ±»Î¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÇÉÈ¶¤ÎÀèÇÚ¤«¤éÈë½ñÆ±»ÎÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤Ç·ë¶É¤½¤ìÎ¢¶â¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÇÉÈ¶¤ËÊÖ¤·¤¿¤ê¡¢¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¡¢¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ö¾ð¤¬°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤¤Á¤Ã¤ÈÀâÌÀÀÕÇ¤¤â²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢»ÙÉô¤Ë¤è¤ëÂÐ±þ¤â½ª¤ï¤Ã¤Æ¡£¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÍîÁª¤Ç¿É¤¤ÌÜ¤â¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤â»õ¤ò¿©¤¤¤·¤Ð¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿Áªµó¤Ë½Ð¤¿¤¤¡Ê¸õÊä¼Ô¤¿¤Á¤À¡Ë¡×
¤Ê¤É¤ÈÈ¿ÏÀ¡£½¾Íè¤«¤é¤Î»ýÏÀ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤ß¤½¤®¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¤«¤É¤¦¤«¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼«Ê¬¤ÏÌäÂê»ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Î»ÑÀª¤ò³°¤Ë¸þ¤±¤ÆÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÁªµóÀï¤ËÆþ¤ê¹â»Ô»á¤Î¸Ä¿Í¿Íµ¤¤Ï¿¬¾å¤¬¤ê¤Ë·ãÁý¡£
¡Ö24Ç¯¤Î½°±¡Áª¡¢ºòÇ¯¤ÎÅìµþÅÔµÄÁª¤È»²±¡Áª¡£¤³¤Î»°¤Ä¤Î½ÅÍ×Áªµó¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤¬»°Ï¢ÇÔ¤·¤¿¼ç°ø¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡ØÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡Ù¤ÎÌäÂê¤Ïº£²ó½°±¡Áª¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ¯³¦´Ø·¸¼Ô¤ÏÏÃ¤¹¡£
ÌîÅÄ»á¤Ï¡ÖÁèÅÀ¤«¤¾Ã¤µ¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
³¹¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢È¬²¦»Ò¤Ç»³¸ý¡¦¸øÌÀÅÞÆÃÊÌ¸ÜÌä¤é¤Î³¹Àë¤òÊ¹¤¤¤¿20Âå¤Î½÷À£Á¤µ¤ó¤Ï¡¢
¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¥Ð¥¤¥È¤È¤«¿§¡¹¤·¤Ê¤¬¤é¤ª¶â¤ò²Ô¤¤¤Ç¤ëÃæ¤Ç¡¢¹ñ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦Î©¾ì¤ÎÊý¤¬¤ª¶â¤ò¡¢¤è¤¯¸À¤¨¤Ð¸¤¯¡¢¤Ç¤â¤¹¤´¤¯°¤¯»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤ä¤Ï¤ê°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë»ä¤¿¤Á¤ÏÇÏ¼¯¤ß¤¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¤ÈÎ¢¶âÌäÂê¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ï¢¤ìÎ©¤Ã¤ÆÍè¤¿Í§¿Í¤Î20Âå½÷À£Â¤µ¤ó¤â¡¢
¡ÖÎ¢¶â¤Ã¤Æ¸À¤¦¤±¤ÉÍ×¤ÏÃ¦ÀÇ¤Ê¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÈÈºá¹Ô°Ù¤¬ÅÞ¤ÎÃæ¤Ç¤Þ¤«¤êÄÌ¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤âµö¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤Þ¤ÀÏÃ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡ÊÅö¿Í¤¬¡Ë¤Þ¤¿¹ñ¤ÎÃæ¿õ¤Ë¹Ô¤³¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦´Å¤¤¹Í¤¨¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¤ÈÊ°¤ê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤¦¤·¤¿À¼¤¬·ë²Ì¤Ë¸½¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬º£²óÁªµó¤Î¸½¼Â¤À¡£
²ò»¶»þ¤Î172µÄÀÊ¤¬49µÄÀÊ¤Ë·ã¸º¤·¤¿ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§¡¢ÀÆÆ£Å´É×Î¾¶¦Æ±ÂåÉ½¤¬¼«¿È¤Î°úÀÕ¼Ç¤¤Ë¿¨¤ì¤¿£¹ÆüÌ¤ÌÀ¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÏÎ¾ÂåÉ½¤Ë¡ÖÍ¸¢¼Ô¤Ï¤³¤ÎÌäÂê¤òº£¤É¤¦¤ß¤Æ¤¤¤ë¤ÈÁªµóÀï¤Ç´¶¤¸¤¿¤«¡×¤È¤¿¤º¤Í¤Æ¤ß¤¿¡£ÌîÅÄ»á¤Ï¡ÖÍ¸¢¼Ô¤Ï·è¤·¤Æ´Ø¿´¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤³¤¦ÏÃ¤·¤¿¡£
¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤¬ÁèÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤«¡¢¾ÃÈñÀÇ¤¬ÁèÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤«¡¢Êª²Á¹â¤¬ÁèÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤«¡¢³°¸ò¤¬ÁèÅÀ¡Ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤«¡Ë¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ø¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ÊÌäÂê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡Ë¤±¤É¹â»ÔÁíÍý¤ò»Ù»ý¤·¤Þ¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¶õµ¤¤Ç¡¢Á´Éô¤Ê¤ó¤«ÁèÅÀ¤«¤¾Ã¤µ¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
ÀÆÆ£»á¤Ï¤³¤¦²óÅú¤·¤¿¡£
¡Ö¸øÌÀÅÞ¤¬¡Ê¼«Ì±¤È¤Î¡ËÏ¢Î©Î¥Ã¦¤·¤¿ºÇÂç¤ÎÍ×°ø¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î¡ØÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡Ù¤ÎÌäÂê¤Ç¤·¤¿¡£¡Ê¼«Ì±ÅÞ¤«¤é¤Ï¡Ë²¿¤éÀâÌÀ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£²ó¤ÎÁíÍý¤Î²ò»¶²ñ¸«¤ÎÃæ¤Ç¤â¸ÀµÚ¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÂçÊÑ»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¼ÂºÝ¤³¤ÎÌäÂê¡¢ÁªµóÀï¤ÇÂç¤¤Ê´Ø¿´»ö¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×
9Æü¡¢Âç¾¡¸å½é¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢Î¢¶â»ö·ï¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¸õÊä¤¬Â¿¤¯ÅöÁª¤·¤¿¤³¤È¤ËÍí¤ß¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤Ç¹ñÌ±¤ÎÍý²ò¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¤È¹Í¤¨¤ë¤«¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Öº£²ó¤ÎÁªµó¤Ç¹ñÌ±¤Î³§ÍÍ¤ÎÍý²ò¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤È¿½¤·¾å¤²¤ë¹Í¤¨¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÊÖÅú¡£
¤·¤«¤·¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÌäÂê¤ò2ÅÙ¤Èµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¿·¤·¤¤»ö¼Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¸·Àµ¤ËÂÐ½è¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È±þ¤¸¡¢²áµî¤Î¤³¤È¤ÏÌä¤ï¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò²þ¤á¤ÆÌÀ³Î¤Ë¤·¤¿¡£
Î¢¶â¤òÌäÂê»ë¤·¤Æ¤¤¿ºÇÂçÌîÅÞ¤¬²õÌÇÅª¤ÊÇÔËÌ¤òµÊ¤·¤¿¤¤¤Þ¡¢ÌäÂê¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¼ýÂ«¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
