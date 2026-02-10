¡ÚÃÞ¸åÂë¡Û¥¤¥Ò¥Í¡¡¶áÆ£·ò²ð¤Î¶µ¤¨¤Ç¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¡¡Â®¤¯¤Æ±Ô¤¤ÂÇµå¤ò°Õ¼±
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥¤¥Ò¥Í¡¦¥¤¥Ä¥¢ÆâÌî¼ê¡Ê21¡Ë¤Ï4Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Î¶áÆ£·ò²ð³°Ìî¼ê¡Ê32¡Ë¤Î¶µ¤¨¤ò¼«Ê¬¤Î·Á¤ËÄêÃå¤µ¤»¡¢ºÆ¸½À¤ò¹â¤á¤ëÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖH¥é¥ó¥×¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢Â®¤¯¤Æ±Ô¤¤ÂÇµå¡£Å¾µ¡¤ÏºòÇ¯5·î¤ËË¬¤ì¤¿¡£ÄÉµá¤¹¤ë¤Ù¤¤³¤È¤òÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢¶áÆ£¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤«¤é°Õ¼±¤â¥Õ¥©¡¼¥à¤â¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÂÇ·â¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÌÂ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿ºòÇ¯5·î¡¢¥¤¥Ò¥Í¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¹ø¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¥ê¥Ï¥Ó¥êÁÈ¤Ë¤¤¤¿¶áÆ£¤È²ñÏÃ¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÆ¬¤Î¹â¤µ¤ËÂ®¤¤±Ô¤¤ÂÇµå¤òÂÇ¤Á¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜ»Ø¤¹Êý¸þÀ¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¶áÆ£¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Þ¤Çµå¤Îµ°Æ»¤ÎÀþ¤ò°ú¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¥é¥¤¥ó¾å¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤òÁá¤¯¤«¤éÆþ¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤ä¡Ö¥Ð¥Ã¥È¤Îµ°Æ»¤ò¼«Ê¬¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ç¡¢¥¤¥Ò¥Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£¡Öµ°Æ»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍýÏÀ¾å¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¬²¿¤ò¤¹¤ë¤Ù¤¤«Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£À¨¤¯¤¤¤¤¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡×¡£¤Þ¤º¤Ï¡ÈÂ®¤¤±Ô¤¤ÂÇµå¡É¤ò°Õ¼±¤·¡¢ÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¤â¤¹¤¯¤¤¾å¤²¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é¿åÊ¿¤Ë¶á¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë²þÎÉ¤·¤¿¡£
¡¡ÌÜ»Ø¤¹ÂÇµå¤¬¾¯¤·¤º¤Ä½Ð»Ï¤á¤¿º£¡¢½Å»ë¤¹¤ë¤Î¤ÏºÆ¸½À¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤À¡£¥Æ¥£¡¼ÂÇ·â¤Ç¡¢¤¤¤¤·Á¤Ç¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎÈæÎ¨¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¾å¤Ç°ìµå°ìµå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡È¤Ê¤¼¡É¤òÄÉµá¤¹¤ë¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç°¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤é¡ÊÍýÁÛ¤È¤Î¡Ëº¹¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡×¡£5·î¤«¤éÌÀ¤é¤«¤Ë¡¢ÂÇ·âÎý½¬¤Î²òÁüÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨ÌÜÉ¸¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤ÏH¥é¥ó¥×¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ä¤¯¤³¤È¡×¤À¡£Â®¤¯¤Æ±Ô¤¤ÂÇµå¤ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¤·¤¿Àè¤Ë¡¢ÌÜ»Ø¤¹»Ñ¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ê¡¼À¤Î¥Ò¥Ã¥È¤âÂÇ¤Ã¤Æ¡¢»°¿¶¤·¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤â¼è¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÍßÄ¥¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡×¡£¾ÍèÅª¤ËÁ´¤Æ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢°ìÊâ°ìÊâ²ÝÂê¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡1·î¤ËÃÞ¸å¤Ç·×¤Ã¤¿400¥á¡¼¥È¥ëÁö¤Ç¤Ï¡¢56ÉÃ¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¡£°éÀ®Áª¼ê¤Î·×Â¬¤Ç1°Ì¤À¤Ã¤¿Æ£¸¶¤Î58ÉÃ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë·ë²Ì¤Ë¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂ®¤¤¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£¤½¤ÎµÓÎÏ¤òÇã¤ï¤ì¡¢2·î¤ÎµÜºê¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¡Ö³°Ìî¼ê¡×¤È¤·¤ÆAÁÈ¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¡£¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¬¤¦¤é¤ä¤à¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¡£ÊõÊª¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤·¡¢ÇØÈÖ¹æ36¤¬ÈôÌö¤¹¤ëÌ¤Íè¤Ï¶á¤¤¡£
¡¡¡ÊÃë´Ö¡¡Î¤¼Ó¡Ë
¡¡¡þ¥¤¥Ò¥Í¡¦¥¤¥Ä¥¢¡¡2004Ç¯¡ÊÊ¿16¡Ë9·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¤Î21ºÐ¡£¾®3¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¤ë¡£ÍÀ¤Ç¤Ï1Ç¯½©¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¡¢2Ç¯½©¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¤â¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤·¡£¹â¹»ÄÌ»»18ËÜÎÝÂÇ¡£22Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡£25Ç¯5·î30Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ç¡¢ÂåÁö¤È¤·¤Æ1·³½é½Ð¾ì¡£Î¾¿Æ¤Ï¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢½Ð¿È¡£ÇØÈÖ¹æ36¡£1¥á¡¼¥È¥ë86¡¢83¥¥í¡£±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡£