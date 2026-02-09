º£µ¨4¤Ä¤ÎFK¤òÄÀ¤á¤Æ¤¤¤ë¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¡¡¥¹¥¢¥ì¥¹¤Î»ý¤Ä1¥·¡¼¥º¥ó5¥´¡¼¥ë¤ÎµÏ¿¤Þ¤Ç¤¢¤È°ìÊâ
¤³¤Î¿ô»ú¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¿¤Ð¤¹¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè25Àá¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëÂÐ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
73Ê¬¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤ÎÃæ±û¤Ç¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤¬FK¤ò³ÍÆÀ¡£¥¥Ã¥«¡¼¤Î¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¤¬Êü¤Ã¤¿¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥´¡¼¥ë±¦¤ËÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿¡£¥·¥Æ¥£¤ÎGK¤ÏÌ¾¼ê¥¸¥ã¥ó¥ë¥¤¥¸¡¦¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»ëÀþ¤Ç¸«Á÷¤ë¤Î¤ß¡£°ìÊâ¤âÆ°¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
25-26¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥×¥ì¥ß¥¢Âè3Àá¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëÂÐ¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î°ìÀï¤Ç¤â¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¤ÏÆ±ÍÍ¤ÎFK¤òÄÀ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£FK¤Î°ÌÃÖ¤Ï¥·¥Æ¥£Àï¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¤Ç¡¢¥·¥å¡¼¥È¤Îµ°Æ»¤Ï±¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º¸¤Ë¶Ê¤¬¤ë¥Ü¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡ØOpta¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¤Ïº£µ¨¤ÎÁ´¸ø¼°Àï¤Ç4¤Ä¤ÎÄ¾ÀÜFK¤òÄÀ¤á¤Æ¤ª¤ê(PL¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹Àï¡¢CL¥Þ¥ë¥»¥¤¥æÀï)¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï12-13¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ë¥¤¥¹¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹¤Ë¼¡¤°¿ô»ú¤À¤È¤¤¤¦¡£Åö»þ¤Î¥¹¥¢¥ì¥¹¤Ï1¥·¡¼¥º¥ó¤Ç5¤Ä¤ÎFK¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
º£µ¨¤Î¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ÏFAÇÕ¡¢CL¤È¤Þ¤À2¤Ä¤Î¥«¥Ã¥×Àï¤Ç»î¹ç¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¡¼¥°Àï¤â10»î¹ç°Ê¾å¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¤Ï¥¹¥¢¥ì¥¹¤ÎµÏ¿¤òÈ´¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡