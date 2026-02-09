Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年2月9日は、家庭用として初心者〜普段使いにぴったりなタイガー魔法瓶の「ドリップ式コーヒーメーカー ADC-N060K」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

タイガー魔法瓶(TIGER) コーヒーメーカー ドリップ式 シャワードリップ 簡単操作 保温 0.81L 6杯用 ブラックADC-N060K 5,980円 （8％オフ） Amazonで見る PR PR

手軽においしいドリップコーヒーが楽しめるタイガー魔法瓶のコーヒーメーカーがお得

じっくり蒸らして雑味を抑える「シャワードリップ」方式で、雑味が少なく香り高いドリップコーヒーが楽しめるタイガー魔法瓶の「ドリップ式コーヒーメーカー ADC-N060K」が、今なら8％オフの5,980円とお得な価格で販売中です。

お湯をシャワー状にコーヒー粉全体に注ぐ設計で、粉のムラを抑えてじっくり蒸らしながら抽出することで香りとコクを引き出します。

約0.81L（6杯分）と家族や来客時にも十分な容量ながら、1〜2人だけのときも対応できるちょうどいいサイズ感となっています。

専用のカップトレイを使えば、マグカップに直接抽出することも可能です。

一杯だけ飲みたい日の使い勝手も◎。

ステンレスサーバーで保温＆耐久性アップ

割れにくいステンレスサーバーを採用しているので、ガラスに比べて耐久性が高く、倒したりぶつけたりしても安心です。

また、保温プレートで抽出後もしばらく温かさをキープしてくれるから、ゆっくり飲みたい人にも便利ですよ。

給水しやすい着脱式タンクには目盛が付いていて給水もラクに行えます。

前面パネルとフィルターケースが一体化しているので、丸洗いできてお手入れも簡単です。

複雑な設定や抽出モードがない分、コーヒーメーカー初心者でも迷うことなく毎日使えますよ。

なお、上記の表示価格は2026年2月9日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

